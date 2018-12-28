国人结婚率离婚率下降‧统计局：出现晚婚趋势 马来西亚人的婚姻年龄逐渐趋迟，国人在2017年的结婚比率较2016年下滑了4.9%，离婚率也相对减少了3.2%。

（吉隆坡28日讯）马来西亚人的婚姻年龄逐渐趋迟，国人在2017年的结婚比率较2016年下滑了4.9%，离婚率也相对减少了3.2%。

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大马统计局今日首次公布国内2016和2017年的结婚和离婚数据显示，各族群的结婚和离婚率都呈现下降的趋势。

大马统计局总监拿督斯里莫哈末乌兹尔指出，2017年共有19万532对情侣注册结婚，较2016年的20万274宗婚礼减少了4.9%；此外，每1000人当中的平均结婚率，也从2016年的6.3宗缩减为5.9宗。

异族通婚情况普遍

由于大马是多元种族国家，因此国内异族通婚的情况亦相当普遍。

2017年结婚的华裔当中，除了2万7663对伴侣是同一种族外，有1090名华裔男性迎娶其他族群（包括外国人）的妻子，721人迎娶巫裔以及328人迎娶印裔；女性方面，有5451名华裔女子的丈夫是其他族群，1296人嫁给巫裔以及176人嫁给印裔。

无论如何，不同种族的通婚情况在2017年也出现减少的情况；其中，穆斯林与其他族群结婚的比例下滑了9.2%，而非穆斯林则减少了2.9%。

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报告显示，国内各族群的结婚率皆有所下降，其中穆斯林的结婚人数从2016年的14万2712人减少了6.1%、达13万4008，平均结婚率也从7.4宗缩减至6.8宗。

至于非穆斯林的结婚人数则减少1.8%，从5万7562人减少至5万6524人，平均结婚率从4.7宗缩减至4.5宗。

值得一提的是，大马人也出现晚婚趋势；其中，男性的结婚中位年龄，从2016年的28岁提升至29岁，女性的结婚中位年龄则维持在26岁。此外，穆斯林男女的结婚中位年龄分别为27岁与26岁，非穆斯林男女的结婚中位年龄则分别为30岁与28岁。

最年长新郎91岁

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2017年，大马最年长的新郎为91岁，最年长的新娘则为84岁。

莫哈末乌兹尔表示，国内的离婚数量也下滑了3.2%，从2016年的5万1642宗减少至4万9965宗。

于此同时，各族的离婚例也有所改善，包括穆斯林的离婚案件减少了3%，非穆斯林的离婚率则减少3.4%。