小偷偷电动车被电死获赔3万？．武汉避谣：没这回事 中国湖北省武汉市日前发生了一起“小偷偷电动车电瓶（电池）被电死，死者家属向车主索赔20万（约12万令吉），且一分不能少”的案件？经当地媒体查证以及地方法院证实，此乃不折不扣的假新闻！

中国网传“偷电瓶被电死，小偷家属索赔20万”的新闻，被证实哗众取宠骗取点击率的假新闻。

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）中国湖北省武汉市日前发生了一起“小偷偷电动车电瓶（电池）被电死，死者家属向车主索赔20万（约12万令吉），且一分不能少”的案件？经当地媒体查证以及地方法院证实，此乃不折不扣的假新闻！

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中国网络和社交媒体近期流传的这则“新闻”称：“武汉的刘先生停放在楼下正在充电的电动车被小偷看上了，小偷在偷电瓶时意外触电身亡。

小偷家属向刘先生索赔20万赔偿金，且一分不能少。最后经法院调解，车主赔偿5万块钱（约3万令吉）的精神损失费。”

有关极具争议性的新闻在网上引来了许多中国网民的热议，至今仅微博的阅读量就高达1.6亿以及2.4万次讨论，而中国网络搜寻引擎“百度”所检索的网页也多达数十万条。

新闻欠缺详细讯息

不过这则新闻的真实性引起了中国媒体的质疑，因为文中除了“武汉的刘先生”5个字，再没有更多关于时间、地点、当事人的详细信息；对此，中国湖北省《楚天都市报》记者多方求证后发现，有关案件竟是子虚乌有！

《楚天都市报》记者就此案件向武汉市中级人民法院求证，该院宣传处负责人首先表示并未听说这起案件，并指该文没有时间、没有地点，只有“武汉的刘先生”的信息，因此还需要核查。

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而20日下午，该负责人告诉《楚天都市报》记者，经全市各区法院认真反复核查，武汉市区两级法院没有受理过该起案件。

当晚8时51分，武汉市中级人民法院官方网站发布通报：“近日，有媒体报道称，有人在盗窃我市刘先生停放在楼下充电的电动车时，意外触电身亡，‘小偷家属’向刘先生索赔20万赔偿金；经法院调解，车主赔偿‘小偷家属’5万元精神损失费。”

“媒体报道后，我市两级法院高度重视，立即对媒体报道、评述的‘案件’进行了认真的梳理和核查。经查，我市两级法院近年来没有受理过媒体所报道、评述的相关案件或类似案件。”

“我们注意到，报道该‘案件’的首发媒体已自行删除了相关文章。”