收集再循环物变卖． 市会近4千捐爱之家 在废物再循环回收计划下，诗巫市议会今年在丽华宝岛、西端花园、武吉立麻 / 比拉卓、阿婆罗路及莱拉泰益学院5个地区共收集1万4875.3公斤

（诗巫28日讯）在废物再循环回收计划下，诗巫市议会今年在丽华宝岛、西端花园、武吉立麻 / 比拉卓、阿婆罗路及莱拉泰益学院5个地区共收集1万4875.3公斤，变卖后价值3790令吉25仙可回收的再循环物，所得款项悉数捐献给诗巫爱之家。

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废物再循环回收计划于2011年展开，今年已经迈入第8年，与市议会携手推动此项计划的单位包括西端睦邻委员会、平安堂、莱拉泰益学院、武吉立麻联谊会及丽华宝岛联谊会。



在丽华宝岛、西端花园、武吉立麻/比拉卓路、阿婆罗路及莱拉泰益学院一带收集到的可再循环物数量，分别为3189公斤（842令吉50仙）、2082.5公斤（543令吉50仙）、3365.5公斤（843令吉85仙）、5199.3公斤（1418令吉10仙）及1039公斤（142令吉30仙）。