备系列节目燃放烟花． 31日倒数迎新年晚会 市议会将于12月31日晚上在第1期敦端姑布章广场举办2019年倒数晚会

（诗巫28日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿透露，市议会将于12月31日晚上在第1期敦端姑布章广场举办2019年倒数晚会，欢迎公众踊跃参与。

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他说，为方便公众停车，黄乃裳多层停车场夜晚开放时间将延长1小时，至凌晨2时，下午5时30分至凌晨2时期间的停车费为1令吉（单一进门收费）。



市议会已委任艺术总监陈勇光负责策划倒数晚会大舞台节目，当晚节目多姿多彩，包括现场乐队演奏、歌唱、舞蹈、管弦乐队演奏、沙贝弹奏、中华武术等。



“倒数晚会主宾为砂第二财长兼国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸，午夜12时，挥别2018年，迎来2019年之时，也将燃放长达10分钟的烟花，供大众欣赏。”



■圣诞树装饰赛已评分



张泰卿透露，2018年圣诞树装饰比赛获得非政府组织踊跃参与，参赛队伍从12月1日起进行装饰工作，9日完成。



大圣诞树亮灯仪式及圣诞树装饰比赛的参赛作品评分推展也已于12月10日在第1期敦端姑布章广场进行。评审员于12月16日及24日为圣诞树装饰比赛参赛作品进行白天及夜晚景色评分工作。比赛成绩在倒数晚会公布。

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他感谢公众这期间的合作，大家共同保护广场上的圣诞树，不被破坏。