1年3次接罚单． 违例业者 执照吊销 凡违反执照条例的业者将接获罚单，1年里接获3次或更多罚单者，执照将吊销

张泰卿（右二）颁发感谢状及500令吉储蓄金给荣休职员伊德利斯。

（诗巫28日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿指出，市议会将严格执行执照条例，严于执法，从2019年1月1日起，凡违反执照条例的业者将接获罚单，1年里接获3次或更多罚单者，执照将吊销。违规业者的解释若不被市议会接纳，执照同样会被吊销。

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他说，持有市议会发出执照的业者包括娱乐场所、小贩、饮食店、理发、按摩中心等。



■执照未更新将吊销



张泰卿指出，由市议会发出的执照将于2018年12月31日逾期，相关业者，如小贩、饮食店、娱乐场所、酒店、理发店业者、五脚基摆卖者受促立即申请更新执照。



他说，如同其他发出执照的单位一样，市议会不会发出通知函，提醒更新执照，在执照逾期前更新执照是业者必须承担的责任。



“市议会将向违反执照条例的业者发出要求解释信，业者必须针对没有更新执照一事，42天内给议会合理的解释。业者的解释若不被接纳，执照将被吊销。”





