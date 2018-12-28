疑因感情问题自杀．女子商场坠楼不治 双威金字塔购物广场今午在官方脸书上证实这个消息，并指事件是于今早11时20分发生。

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）一名30余岁的女子今早在双威金字塔购物广场1楼，爬出栏杆后跃下直坠B2楼层的一个扶手梯旁，最终伤重不治。

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双威金字塔购物广场今午在官方脸书上证实这个消息，并指事件是于今早11时20分发生。

文告中指出，当时一名女性购物者在爬出广场1楼栏杆后跃下，身受重伤，虽然她随后被送往双威医药中心急救，但最终还是宣告不治。

“我们对此向死者家人致哀。”

几乎无人看见事发过程

据了解，当时身穿白红线条上衣及短裤的女子从一楼坠下B2楼层的手扶梯旁，头部重创血流不止，不过，相信是事发时人潮不多，附近店员几乎都没人看见事发过程，只是听闻此事。

一些网民也在脸书上留言表示他们虽然事发时人在广场，但却没有听闻这起事件，对此感到十分惊讶。

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此外，有传言指死者可能是因为感情问题而自杀，不过梳邦再也警方目前还在调查此案，并未对外公开案情。