收入充社区福利用途．格西当协调委会接管10早夜市 格西当州选区内10个早市及夜市的管理权，将从明年1月1日起，全权交由州选区协调及发展委员会负责接管，所取得的收入将充作社区福利用途，帮助更多有需要的人士。

格西当州选区内10个早市及夜市管理权，明年1月1日起，权交由州选区协调及发展委员会负责接管；左起是叶贵宏、李信吾、林卧豹、王诗俊、吴财德、谢守钦、温金沅及何锦伟。（图：星洲日报）

（马六甲27日讯）格西当州选区内10个早市及夜市的管理权，将从明年1月1日起，全权交由州选区协调及发展委员会负责接管，所取得的收入将充作社区福利用途，帮助更多有需要的人士。

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此外，该州选区计划在明年，在波格芒加及班兰玛琳一带增设夜市集。至于新马六甲花园的夜市，则搬迁至距离原址不远的空旷处，确保不会干扰附近住宅区，或对居民带来困扰。

汉都亚再也市会6夜市管理易手

甲州民主行动党格西当州议员谢守钦表示，格西当州选区内目前共有10个夜市及早市，分别隶属于市政厅及汉都亚再也市议会的辖区。

“汉都亚再也市议会辖区的6个夜市集，其管理权早在3个月前交给各州选区协调及发展委员会接管。”

他说，至于市政厅辖区的夜市及早市，其管理权将在明年1月1日起，交由各州选区协调及发展委员会接管，分别是玛琳夜市、柠檬眼柏迈夜市、浮罗加东夜市及亚洲花园早市。

执照摊位乱象获改善

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“在接管汉都亚再也市议会辖区6个夜市集以来，营业执照及摊位的混乱现象已取得显著的改善，一些夜市也从原来的90个摊位，提升至现今200个摊位的规模，给予更多市民机会经营摊贩生意，养家糊口。”

他说，根据统计，约有30%于该选区内市集小贩，因某种程序上的问题，面对不获批营业执照的难题，被迫向拥有营业执照的摊主，以更高的价格租用摊位。

谢守钦：正视转租档口牟利

“档口转租的问题也是急需正视的问题，避免有心人士从中牟利。”

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谢守钦说，他们计划在明年于波格芒加及班兰玛琳一带增设夜市集，而位于新马六甲花园的夜市，则搬迁至距离原址不远的空旷处。

亚洲花园早市范围扩大

“亚洲花园逢星期六的早市，其范围将在1月1日起，扩展至该花园公正党服务中心前的位置。我们也将寻找赞助商，提升当地已陈旧的牌楼。”

他说，配合新一年的到来，他们将在近日内陆续位于各夜市集及早市派发月历，有意索取月历的市民，也可亲临于新马六甲花园的格西当州选区协调及发展委员会。

出席新闻发布会者包括格西当州选区协调及发展委员会秘书温金沅、玛琳乡村社区管理理事会叶贵宏、波格芒加乡村社区管理理事会主席何锦伟、秘书王诗俊、吴财德、委员林卧豹及李信吾等。

亚洲花园逢星期六的早市，明年1月1日起，扩展至该花园公正党服务中心前的位置。（图：星洲日报）

谢守钦（右二）派发月历给民众。（图：星洲日报）