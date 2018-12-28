载石船翻覆案中失踪．孟籍船员或困船内 上述意外发生在哥打丁宜丹绒士邦海域3.3海里处，事发后，大马海事执法机构连同陆军、水警及消拯局等多个单位组成救援队伍，事发当晚7时45分发现两名中国籍及孟加拉籍船员的尸体后，持续搜索1名失踪船员。

种种迹象显示失踪船员很可能被困在船内，因此载石船公司委派潜水员协助寻找失踪者。（图：星洲日报）

（柔佛．边佳兰28日讯）经72小时后，在载石船翻覆案中失踪的孟加拉籍船员仍未被寻获，种种迹象显示，失踪船员很可能被困在船内。

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一艘在帕劳共和国注册，事发前从边佳兰本伦格（Belungkor）朝迪沙鲁航行的载石船圣诞节下午2时许因发电机故障导致船舵失控，闪避其他船只时遇上大浪而翻船。船上有9名外籍船员，其中6人获救，2人死亡，1人失踪。

上述意外发生在哥打丁宜丹绒士邦海域3.3海里处，事发后，大马海事执法机构连同陆军、水警及消拯局等多个单位组成救援队伍，事发当晚7时45分发现两名中国籍及孟加拉籍船员的尸体后，持续搜索1名失踪船员。

截至目前，搜索行动继续进行，范围为120平方海里，搜救人员有82人，大马海事执法机构出动2艘快艇及2艘巡逻船，沿着丹绒本纳哇至丹绒士邦海域搜索；消拯局、陆军也在丹绒本纳哇、丹绒士邦至七湾的海滩进行搜索。

另一方面，载石船公司也委派潜水公司协助寻找失踪者，搜索行动由大马海事执法机构特别行动小组监督，水深约20至30公尺。