立场差异利益冲突 . 砂与联邦相爱相杀 砂拉越政坛在2018年动荡不安，尤其是5月举行的第14届全国大选

（古晋28日讯）砂拉越政坛在2018年动荡不安，尤其是5月举行的第14届全国大选，联邦政权有史以来首次易手，让砂拉越各政党陷入过渡期，甚至出现始料未及的转变。

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随着国阵在联邦失去政权，有55年历史的砂国阵也宣告瓦解，本土执政党集体退出国阵，成立砂政党联盟（GPS），承诺捍卫砂拉越权益，落实以砂人民为优先的政策。



由4个政党，即土保党、人联党、人民党及民进党组成的砂政党联盟，于11月19日获得社团注册局批准信函，正式宣告成立。



尽管砂盟领袖初期承诺会在攸关砂拉越利益的课题上，与希望联盟执政的联邦政府合作，但口水战还是层出不穷。尤其是发展及索回权益的课题上，砂盟与希盟的政治立场差异及利益冲突，以致砂政府与联邦政府“爱恨交织”，即两方必须在恢复平等伙伴地位及权益课题上合作，但却难免闹意见，互相责骂。



砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里11月14日在州议会会议进行总结报告时说，砂拉越目前的处境，让砂人民深刻感受到1963年建国契约的精神已经偏离，必须要有真正的对话，解决砂人民心中的不满。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）