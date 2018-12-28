亚股普遍上扬‧马股全天扬1.35点 隔夜美股动荡收高，亚股普遍上扬，马股周五小幅波动，一度攀至最高1694.08点，中间因套利回跌，临尾以1692.07点挂收，全天扬1.35点或0.08%。

（美联社）

（吉隆坡28日讯）隔夜美股动荡收高，亚股普遍上扬，马股周五小幅波动，一度攀至最高1694.08点，中间因套利回跌，临尾以1692.07点挂收，全天扬1.35点或0.08%。

广告

马股周五低开1687.91点后，不到半小时综指突破1690点，然而随后卖压浮现，跌至全天最低1684.47点，所幸随后买盘更是发力扯购，一度攀至最高点，随后临尾收窄涨幅。

纵观全场，富时全股指数扬13.66点或0.12%至11537.30点，创业板指数则涨22.54点或0.53%至4260.20点。

全场升多跌少，上升股385只，下跌股则343只以及395只股平盘，但交投平淡，总成交量仅达14亿1993万股，总成交价报11亿零20万令吉。

德利航运（HUBLINE,7013,主板交通物流组）全场最热，成交量达8075万零400股，全天涨0.5仙至4.5仙挂收。

气油股交投热烈但起落参半，其中沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）和阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）分别扬1仙及跌1仙。