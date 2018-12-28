20车添油后抛锚．国油关闭沙登一油站调查 今早在WhatsApp上流传一则语音信息，一名自称是车主的男子指他在沙登Solaris国油油站添油后，轿车就在路上抛锚，除了他之外还有不少车子也中招。

一名车主早上前往油站添油后，车子即抛锚，只能停在一旁。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙登28日讯）20辆交通工具今早在沙登Solaris国油油站添油后在路上抛锚，国油公司目前已经关闭该油站进行调查，并强调其他国油油站并没有受影响。

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今早在WhatsApp上流传一则语音信息，一名自称是车主的男子指他在沙登Solaris国油油站添油后，轿车就在路上抛锚，除了他之外还有不少车子也中招。

他也说，他相信是该油站的疏忽，让他们添了柴油或是掺有其他物质的汽油，导致轿车抛锚。

此外，在脸书上也有视频流传，一名摩哆车骑士在路过油站附近的路段时，有多辆轿车抛锚停在左边车道，其中一名车主也说他是在该油站添油后就在路上抛锚。

据了解，今早11时30分左右，大部份抛锚的轿车已经被拖走，送往维修。

车主无奈地把车子停在路边，等待救援。（图：星洲日报）

国油将合理赔偿

对此，国油公司在脸书上发表文告证实，有20辆交通工具今早在沙登Solaris国油油站添油后面对问题，国油对此十分重视，并向所有受影响的用户道歉，并会对他们进行合理的赔偿。

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文告中指出，该公司初步调查相信肇因是因为该油站的产品管控出现疏忽所致，事发油站目前已被关闭以进行进一步调查。

“我们想再次强调，其他的国油油站并不受影响，我们将对此次事件负上全部责任，并在此对再次向大家道歉。”

此外，雪州贸消局执法组今午也已经前往该油站，收取汽油样本进行检验。

该局执法组主任阿兹曼于今午1时巡视油站时指出，他已经指示官员根据标准作业程序（SOP），在现场收集油的样本，送往化验。

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“我们会将这些汽油的样本送去化验，检查是否掺杂水分或其他成份，我们也会在短时间内向油站的主管及员工录供调查此案。”

他说，由于油站的老板身在国外，所以必须等他回国后才进行录供。