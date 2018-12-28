SETIA ecoHILL．引领士毛月转型 实达集团发展的Setia EcoHill乃士毛月区率先开发及最为重要的城镇之一，至今售出的5000个家宅单位，其中3500个已交付给买主。

EcoHill Walk主要入口处。

5年前，士毛月仅仅是雪州一处普通的乡镇，是户外环境与大自然爱好者游览秀丽山景或徒步消闲的地方，甚至是品尝当地实惠美食的小景区。一旦游客离开了，士毛月镇就静寂下来。遽急发展到今天，每天至少有5万辆车穿梭于加影-芙蓉高速公路（LEKAS）上，忙活于上班与回家之间。

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实达集团发展的Setia EcoHill乃士毛月区率先开发及最为重要的城镇之一，至今售出的5000个家宅单位，其中3500个已交付给买主。

自成一格的Setia EcoHill城镇具备了四通八达的交通链接体系，那就是通过LEKAS-EcoHill Link链接路段的专用公路交汇处，一举跃为士毛月走廊的要塞，此间所提供的便捷，让往返者节省宝贵的时间。

占地673英亩的该城镇，是实达集团在士毛月地区之首个发展计划，并于2013年10月间隆重推展。综合发展计划强调的是家宅的高宜居度与商务的多元开发性，当中涵盖了80英亩的绿色保护区、13个社区公园。其中一处极具代表性的公园是11英亩的EcoHill Park，由于每天吸引数千人参访，因而崛起为相关区域最具活力的绿意消闲地。

除了绿肺之外，业户还享有各类友善的设施，例如占地36万平方尺的Setia EcoHill社区俱乐部--Club360。

占地17英亩的South Creek公园。



育乐设施一应俱全

位于该区最高点的Setia EcoHill，既有迷人的美景，也有个性化的业户俱乐部，例如奥运规格游泳池、活力健身房、蒸汽与桑拿室及室内运动中心如羽球馆、篮球场及五人足球区。

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作为快速发展的城镇，内有士毛月第一所国际学校及即将落成的生活化商业中心--EcoHill Walk。

Setia EcoHill总经理SM Koh指出，实达集团不但重视建设于士毛月的宜居城镇，更在于改变士毛月的整体景观，随着发展计划的深入运行，将近3000英亩的加影-士毛月走廊一带，发展内容覆盖了Setia EcoHill、Setia EcoHill2、Setia Mayuri及Setia Glengowire。

商务中心别具一格

EcoHill Taipan是Setia EcoHill第一个商务中心，内里涵盖56座商店办公楼，其竞争点在于运动色彩的玻璃幕墙设计，以敞亮的布局及高天花板规格为主轴。

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现有租户包括了Mr DIY、99Speedmart、7-Eleven、Kumon、Cambridge English、SpinCycle Laundromats、Poliklinik Damai、EcoSmile dental clinic、Courier service、Fitness centre及Chinese cuisine中式餐馆与Mamak本地小吃店，为往返于此的客人提供多元化服务。

作为实战经验丰富的城镇规划集团，SP Setia坚信齐全完备的基础设施是吸引买家或潜在买家进驻的关键，例如学校、餐馆、便利店及诊所等。

让SM Koh喜闻乐见的是EocHill Taipan落成移交9个月内，70%的商铺已被购置/租赁，企运状况也相当不错。由此所反映的人口快速增长，造成消费者对于完备设施起着迫切的需求；投资者更在活力充沛的商业环境中，乐享5至7%的置业回酬。

SM Koh因而皆认，正面的发展回馈，印证了活力十足的EcoHill Walk，当更多家宅交付时，两年后大开门户的EcoHill Walk，其发展境况势必更为出色。

Setia EcoHill Welcome Centre及Club360鸟瞰图。



商业中心概念新颖

毗邻EcoHill Taipan的EcoHill Walk，17.5英亩的地段，优点在于高可见度及便捷的交通枢纽，例如士毛月-LEKAS大道，其发展总值高达9亿令吉。商业中心的建展内容概括了EcoHill Walk Mall、80个零售商铺及890个服务式公寓单位。整体8个街区中，27.5x61.5尺的零售办公室单位，以12至22尺高的天花板的规划而见称，售价由45万5000令吉起。

EcoHill Walk纵览图。

相较于旧有的商业项目如蒲种Setia Walk，属于升级版设计概念的EcoHill Walk，商场与零售办公室两相互补的规划方案，在可持续发展的商业模式中，实现了完美平和的格局。

提供愉悦环境的购物中心，内有便利店及电影院，附设园景走道及水艺铺陈的零售办公室，提供活力十足的办公体验。

作为士毛月第一家广场的EcoHill Walk，可租空间宽达17万平方尺，MBO Cinemas电影院已被确认为主要的承租单位，由此而意味着士毛月首个商业发展计划，在其所打造的社区广场内具备了娱乐性十足的电影院线。

定位于邻里商场的EcoHill Walk，于周末公假为一家人提供一切生活所需，例如电影院、餐馆、霸市、书局、玩具店、时装精品廊及电信角落。

放眼2020年，EcoHill Walk将为周边20分钟车程内的60万居民提供完善的日常便利服务。

Kingsville单层独立洋房一景。

Horizon Residence超级排屋一景。



更多高尚家居集聚

典雅的英式风格Kingsville家园，适宜高级买家、退休乐龄者及那些心仪无梯阶屋宅者购置。

与Setia EcoHill遥相对望的Welcome Centre @ Club 360，正好处于城镇中心点，在静谧与祥和的环境中，备有24小时保安系统与闭路电视监控。

Setia EcoHill限量销售的77个排屋单位，建筑面积由2645平方尺起，售价则由87万8000令吉起，买家随时可吉迁入住。

低密度的Gloris超级排屋区，每英亩仅建10个家宅单位，免费家居配套的内容包括了干/湿厨房橱柜及石膏天花板。

鉴于Setia EcoHill的整体购置率看俏，促使SM Koh认为，倘若房贷申请被驳回者递减，买气会更佳。

职是之故，SP Setia推展了一项创新的延期付款计划——SEAL配套，此配套是一个让购屋者减轻贷款，并享有长达5年0%利息差额付款配套。SEAL配套只适用于竣工之房宅，最低融资为60%者申请。符合条件的购屋者，能在无忧虑的状况下，选购自己和家人心仪的房宅。欲知更多详情可联络03-87242255或浏览http://www.setiaecohill.com