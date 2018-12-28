温夏妮：离婚法令规定为父者. 赡养子女至大专毕业 2017年法律改革（婚姻及离婚）法令第95条文已修订

温夏妮：2017年法律改革（婚姻及离婚）法令第95条文修订，有助于保障子女的权益。

（古晋28日讯）公正党妇女组副主席温夏妮欣慰看到，2017年法律改革（婚姻及离婚）法令第95条文已修订，并已刊登宪报，这意味<7740>，未来一旦夫妻离婚，作为父亲者需承担子女的教育费，直到完成高等教育或培训课程。

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她说，这项法令的修正给予孩子保障，且从今起父亲在承担子女的教育费方面也具有法律效力。



也是房屋及地方政府部砂州特别事务官的温夏妮，今日在文告中表示，多年来作为一名处理家庭事务及离婚案的职业律师，她确实发现到许多离婚夫妻所面临的挑战，尤其是在维护孩子权益及福利课题上，未获得良好的解决及履行责任。



她指出，在所有离婚诉讼中，孩子的福利尤其重要，也是离婚案件中首要解决的项目。



“离婚后的女性或单亲妈妈面临最大的挑战是，前夫是否维持子女抚养费，一旦涉及再婚则变得更加复杂，尤其是前夫所缴付的抚养费何时结束，一直是具争议的课题。”



温夏妮表示，一些离婚的丈夫选择在孩子18岁或21岁时终止提供抚养费，不过，作为律师通常会建议提供抚养费直到孩子完成高等教育或进入职场为止。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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