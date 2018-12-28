治病为由涉嫌性侵．神职人员控上庭 法官诺艾妮也谕令被告在保释期间，不得与被告有任何接触，并择定明年1月29日过堂。

黄健来（右）在准备登上车离开时，以报纸遮脸。（图：星洲日报）

（槟城．北海28日讯）59岁神职人员借治疗关节病为由，涉嫌以手指性侵24岁女子，今日在北海地庭面控时不认罪，获法官批准以1万5000令吉保外候审。

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法官诺艾妮也谕令被告在保释期间，不得与被告有任何接触，并择定明年1月29日过堂。

行动不便的被告黄健来（译音），今日在儿子的陪同下抵达北海法庭，他随后在被庭吏带往被告栏面控时，因步伐不稳，并相信没注意到有台阶险些跌倒。

根据控状，黄健来被指于今年12月1日下午2时左右，在北赖新路某间公寓内，把手指插入一名24岁女子的私处，抵触刑事法典第377（C）（A）（硬物性交）条文。

被告也面对另一项替代控状，即抵触刑事法典第354条文（非礼）。

被告在通译员以福建话念出控状后点头表示明白，法官原本不允许被告保外，但辩护律师伊萨代为求情，指被告年事已高、患有糖尿病和高血压，以及视力有问题而希望法庭开恩。