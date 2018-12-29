沙超市腊味来自西马·过年放心吃猪肉 （亚庇28日讯）虽然政府禁止中国猪肉产品入口，但是，沙巴消费者不用担心即来临的农历新年没有腊肉与腌肉，因为猪肉来源来自国内，由西马厂商制作，本地民众可安心食用。





霸级市场实威（Servay）售卖的腊肠由西马厂商以本地猪肉制作及供应。

报道/杨林宜

广告

（亚庇28日讯）虽然政府禁止中国猪肉产品入口，但是，沙巴消费者不用担心即来临的农历新年没有腊肉与腌肉，因为猪肉来源来自国内，由西马厂商制作，本地民众可安心食用。

沙巴最主要的3家霸级市场实威（Servay）、超市蔡嘉成（CKS）及优质超市Pick n Pay促消费者放心食用，不会因为政府禁止猪肉产品入口而令新春少了风味。

《星洲日报》访问上述3家超商，他们都异口同声地说，不曾进口中国腊肉与腌肉。

■冠地区名属制作手法

实威超市营运经理陈先生受访时说，实威超市目前所售卖的腊肉灌肠，虽然“冠上”中国地区名称，但那只是西马厂商腌制腊肉灌肠的“手法之一”。

“实威超市一路以来都售卖‘北方腊肉’，这是一种食物风味和制作方法，并不表示这是从中国进口的腊肉灌肠。”

广告

蔡嘉成营运经理余先生也说，蔡嘉成超市所售卖的腊肉腌肉皆来自西马，而且西马厂商在制作腊肉灌肠腌肉方面，手法纯熟。

■腊味供应充足

Pick n Pay CCV零售有限公司董事经理张秋伟则说，除了西马，Pick n Pay也进口新加坡腊肉。

他们先后表示，政府宣布禁止猪肉加工品进入我国，并不会对我国包括沙巴造成影响，尤其农历新年必备的腊肠，不会因此出现供应短缺。

广告

他们补充，腊肠腌肉灌肠都由西马制作与供应，用的猪肉也是国内饲养的猪。

■中罐头在猪瘟前进口

至于中国进口的猪肉罐头，实威超市营运经理陈先生表示，实威内部已就此事开会讨论及检查所有中国猪肉罐头的制造期及进口日期。

他说，实威已确定所有罐头都是在中国爆发非洲猪瘟前进口。

农业及农基工业部昨日宣布，我国即日起扩大暂时禁令，禁止猪肉加工品进口我国，包括猪肉罐头、腊肠外皮（肠衣）、切片猪肉、熏火腿和猪肉酶（pork enzyme）。

农业及农基工业部副部长沈志勤说，非洲猪瘟在多国爆发后，政府于9月初暂时禁止来自6个国家，即中国、波兰、俄罗斯、匈牙利、摩尔多瓦和乌克兰的生猪和冷冻猪肉产品，以保护本地养猪业。

至于已进口的猪肉制成品，则有待兽医局进一步研究和处理。

沈志勤也说，其实我国人民食用的猪肉有超过90%来自本地，其余则从越南、中国和欧洲国家进口。

“只是，较早前在其他国家爆发疫情，猪肉制成品没有受到影响，后来在一些国家也发现制成品有非洲猪瘟病毒，配合事情演进，我国扩大猪肉类别产品的入口禁令。”



