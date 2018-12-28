黄翠娴．爱一个人，从活好自己开始 曾有朋友问我，“爱一个人最好的表现是什么？”，我当时想了很久，就说了一句：“把自己最好的都给他吧？”

曾有朋友问我，“爱一个人最好的表现是什么？”，我当时想了很久，就说了一句：“把自己最好的都给他吧？”

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后来想想，好像不对，正确的应该是：“把最好的自己交给他”。

朋友最近因为要娶妻而忽然变得很焦虑，一开始还以为是玩心太重，怕娶了老婆后，自己没有时间和空间去花天酒地，所以才有“婚前焦虑”。

后来经他叙述，才发现原来是担心自己“不够健康、不够好”，怕婚后害了另一半，所以一直担心一堆有的没的。

他说，年少时比较疯狂，哪怕到了决定结婚前，生活习惯就是不健康，喜欢熬夜、喝酒、饮食不健康、生活也不规律，一直不觉得这有什么不妥，直到婚期越来越靠近，自己就越来越担心。

他强调，不是担心早死，是忧虑要是早死的话，另一伴怎么办？

听他说这婚前焦虑，感觉好像有点过度担忧，可回想他因为担心自己不够好，怕没办法好好照顾妻子的下半辈子而苦恼，好想又“很浪漫”。

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如果不是真爱，谁会在意以后的日子能不能待你好？毕竟要为别人的幸福负责之前，首先要做好的，就是确保自己有创造幸福的能力。

我妈也常和我说“保护自己就是孝顺父母”，对她而言，爱和孝顺的最佳行动，就是让自己活得好好的，因为只有自己过得好，父母才不会操心。

这个逻辑用在伴侣、情人和夫妻身上，一样很有道理。

试想想，丈夫今天可以给妻子买车买房，但却因为健康不好而没办法白头偕老，那是多可惜的一件事。

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又或者一个不懂得自爱，总是不理后果，以身犯险、吸毒打架的人，连自己的人生都负责不来，照顾不好，又怎么能对自己的另一半“负责”？

没有强壮的体魄，如何去干一番事业，如何确保妻子、家人、孩子温饱和幸福快乐？

不自律、不负责任的性格，无法确保自己不行差踏错，更别说要好好的照顾另一伴或家人、至亲。

所谓的活好自己，就是不伤害自己的身体和健康，懂得自律，也懂得如何增值自己，而增值说的，就是一直学习，变得更好。

承诺爱一个人，不是一纸婚书或一枚戒指就能套牢彼此，而是我让自己变得更好，是为了保障接下来能让彼此过得更自在和精彩。

“爱一个人之前，得先懂得自爱”，这句话看似老土，但却满满是道理。（芙蓉花城社区报）