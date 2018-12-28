打抢买毒品．波德申“迪尼党”3匪落网 前科累累的3名匪徒因没钱购买毒品，因而组成“迪尼（Dini）党”结伙在波德申一带打家劫舍，变卖贼赃换取购买毒品的金钱，但最终仍难逃法网，被警方成功一网打尽。

艾迪山（左二）讲解“迪尼（Dini）党”的干案手法并展示警方起获的贼赃和干案工具。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申28日讯）没钱吸毒，唯有打抢！

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前科累累的3名匪徒因没钱购买毒品，因而组成“迪尼（Dini）党”结伙在波德申一带打家劫舍，变卖贼赃换取购买毒品的金钱，但最终仍难逃法网，被警方成功一网打尽。

此外，警方也从其中一名匪徒住家中，起获了总值10万令吉的贼赃，包括2辆报失轿车、1辆报失摩哆车、8台冷气机、2台电视机以及各种金饰品和干案工具。

波德申警方目前已把3名嫌犯进行延长扣留，以作进一步调查，以了解3名嫌犯是否有涉及其他罪案。

警侦破连环劫案

波德申警区主任艾迪山在新闻发布会上指出，警方是于今年12月18日接获一宗在老港发生的劫案后，经过层层的调查，而揭发了这宗连环罪案，并成功把案件侦破。

他披露，投报者是一名老妇，老妇在案情时透露，当时自己听见厨房发生声响，于是到厨房了解情况，岂料厨房出现一名用布掩盖脸部的男子，持刀将她挟持，并抢走了约6000令吉的金饰品。

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他指出，警方在接获投报后，也立即交由罪案及毒品调查组成立特别小队，对此案进行调查，并成功在12月20日，分别在芙蓉及波德申两地，陆续把3名嫌犯逮捕。

艾迪山指出，落网的3名嫌犯中，皆是巫裔男子，其中一人为36岁，另外2人则是22岁。

“其中一名22岁的巫裔男子，就是匪党的首领迪尼，警方怀疑匪党已经在波德申一带活跃至少4至6个月。”

他继说，警方除了起获上述提到的贼赃，同时也在嫌犯身上搜查出9.6克的冰毒，同时，3名嫌犯在经过尿检后，皆呈阳性。

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3匪犯案累累

艾迪山说，经过警方初步调查，“迪尼党”至少在波德申一带涉及6宗刑事案，包括6宗破门行窃、1宗打劫案及1宗偷车案。

“匪党除了涉及6件罪案，3人也分别有不少犯罪前科。”

他披露，其中36岁的嫌犯之前从事保安员，共有12项犯罪前科，另外2名嫌犯则分别拥有4个及5个前科，一人是自雇人士，另一人则没有工作。

突击嫌犯住家起贼赃

他也提到，警方在上门突袭嫌犯住家中，虽然起获了不少贼赃，但另一部份的贼赃已经被嫌犯变卖后转换为资金来购买毒品。

艾迪山也补充，警方也怀疑嫌犯也涉及在波德申沙滩发生的窃案，包括近期内，经常有民众投诉在海滩露营歇息时，发现手机不翼而飞。

因此，他说，警方将会针对此投报，展开进一步的调查工作。