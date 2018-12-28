日本工业生产8连跌‧再现萎缩 日本11月工业生产出现下滑，回吐了前月的部份增幅，暗示工厂活动疲弱。全球风险不断升高，有可能对日本的出口型经济造成破坏。

（日本‧东京28日讯）日本11月工业生产出现下滑，回吐了前月的部份增幅，暗示工厂活动疲弱。全球风险不断升高，有可能对日本的出口型经济造成破坏。

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数据显示，11月工业生产较前月下降1.1%，受通用机械生产回落拖累。市场预估中值认为下滑1.9%。10月工业生产增长了2.9%。

虽然最新公布的数据比预期要好，但日本制造企业的前景不会顺风顺水。

数据显示，经济产业省访问的制造商预计，12月工业生产增加2.2%，1月减少0.8%。

此时正值受美国和中国经济增长放缓担忧、美国财政和货币政策不确定性以及贸易保护主义影响，全球市场波动加剧。

分析师预计，自然灾害扰乱生产并引发第三季经济萎缩后，当前季度的工业生产和经济增长将反弹。但是，当局仍对中美贸易战的潜在影响保持警惕。日本工业生产数据尚未反映出中美贸易战的影响。

失业率升至2.5%

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其他数据显示，日本11月失业率从10月的2.4%升至2.5%，略高于经济专家平均预期的2.4%。求才求职比从1.62升至1.63，接近44年高位。

日本人口的老化与萎缩，导致劳工短缺并逐步推升薪资。

尽管日本中行实施大规模货币刺激以对抗物价下跌已超过五年，但通膨仍然未能加速上升，凸显了中行面临的挑战。

分析师表示，尽管担忧长期实施货币宽松的副作用，但日本中行短期内仍然不会将货币政策正常化。

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零售销售连13扬

11月份日本零售业销售额（速报值）较去年同月成长1.4%至12兆1,280亿日圆，连续第13个月呈现增长，不过逊于路透社事前所作调查成长2.2%的预估值；经季节因素调整后的零售额月减1.0%，6个月来首度陷入萎缩。

就业种别零售额来看，11月份9大业种中有5业种销售呈现增长；其中，“燃料零售业”销售额大增8.1%、增幅居所有业种之冠；“汽车零售业”销售额成长5.3%、“医药品/化妆品零售业”销售额成长4.6%、“食品饮料零售业”销售额成长0.9%、“其他零售业”销售额成长0.2%。

经产省表示，11月份日本大型零售商（百货公司+超市）销售额较去年同月下滑1.7%至1兆6,423亿日圆，连续第2个月下滑；其中，百货公司销售额下滑2.3%至5,786亿日圆（连续第5个月下滑）、超市销售额下滑1.4%至1兆637亿日圆（连续第2个月呈现下滑）。

就同店（营业满1年以上店面）销售额来看，11月份日本大型零售商销售额下滑2.2%，其中百货公司下滑1.1%、超市下滑2.7%。

11月份日本便利超商销售额较去年同月成长2.0%至9,716亿日圆；截至11月底为止，日本便利超商家数为5万6535家。