诺依占：智慧耕种达稳定收成．引进IOT种菜省资源 甲州农业、企业发展及农基工业事务委员会主席诺依占表示，将引进农业物联网科技（IOT）智慧蔬菜耕种法，以更节省人力、施肥及用水的精明技术，达到稳定的蔬菜收成。

诺依占参观瓜拉冷岳IOT智慧耕种辣椒园，决定建议引进马六甲。（图：星洲日报）

（马六甲27日讯）甲州农业、企业发展及农基工业事务委员会主席诺依占表示，将引进农业物联网科技（IOT）智慧蔬菜耕种法，以更节省人力、施肥及用水的精明技术，达到稳定的蔬菜收成。

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他认为，采用有关耕种法可免去“中间人”（批发商）的角色，直接由联邦农业销售局（FAMA）作为中间角色，仅抽取约20%的佣金，使蔬菜价格定在更低廉的农场直销价，且不会随着货源多少而波动，大大惠及消费者。

他举例，目前红辣椒每公斤7令吉，在经过中间人转手后，消费人买到的零售价已翻倍成14令吉。

诺依占今日主持与班台昆罗选区农民对话会后向媒体表示，上述计划大约需要15万令吉落实，他将向州政府提出建议，希望早日能开始落实。

盼州内蔬菜不再依赖进口

诺依占指出，当局必须要有由联邦农业销售局提供的甲州每天蔬菜需求量数据，以规划出相对的农耕地，确保州内自给自足，甚至不需要再依赖外州或外国进口。

他说，日前参观雪兰莪瓜拉冷岳采用农业物联网科技的辣椒种植园，感到非常惊喜，不但可种植出各种尺寸及味道的辣椒，且收成和供应稳定，值得马六甲甚至全国各地农民学习。

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他表示，该种植法是由当地农民协会4年前推行，获得420名农民参与，至今不仅已取得回本，参与者也可获得至少10%的盈利。

“IOT系统适合在不超过5依格面积的土地上种植蔬菜，譬如苋菜、包菜等有叶青菜、香茅及玉蜀黍等，以辣椒为例，它以悬挂式耕种，避免雨天积水影响收成。”

他也说，此技术更节省人力资源，灌溉和施肥已自动化，只需2名农民就可照顾菜园，主要是收割工作而已。

稻米厂计划有望重启

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另一方面，诺依占提及被搁置的双溪南眉稻米工厂计划，在前朝时获得联邦政府拨款22万令吉兴建，但碍于缺乏电流供应设备，导致有关计划无法展开。

“由于拨款已发放，我会再次向当局提出申请落实有关计划，让甲州能拥有本身的稻米工厂，让价格更具竞争力。”

他说，野新实甘稻田连续三季发生风稻问题，导致农民损失惨重，倒欠肥料供应商一笔款项，因而要求1万令吉拨款，他已马上先拨款5000令吉给农民，再寻找其他对策。

出席者有班台昆罗州选区协调主任佐哈里及前吉打慕达农业发展局局长阿努亚莫哈末。

诺依占（右）希望推动甲州农业发展；旁为佐哈里。（图：星洲日报）

离地悬挂式种植辣椒，可免除被水淹及的可能性。（图：星洲日报）

IOT智能系统感应天气变化，智慧控制灌溉和施肥。（图：星洲日报）