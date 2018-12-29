移民局建议施重刑·雇主聘黑工打鞭 （亚庇28日讯）移民局将向联邦法院首席大法官建议，考虑向一再雇用非法移民的雇主施以重刑，尤其是落实鞭笞刑罚，才能达到阻吓的作用。

沙巴移民局官員不忘為在昨日生日的全國移民局總監慕斯達法（右三）慶生，左四為沙巴移民局總監慕沙蘇萊曼。

（亚庇28日讯）移民局将向联邦法院首席大法官建议，考虑向一再雇用非法移民的雇主施以重刑，尤其是落实鞭笞刑罚，才能达到阻吓的作用。

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■早已列入移民法令

移民局全国总监拿督斯里慕斯达法今日表示，对冥顽不灵且一而再触犯移民法令，甚至雇用非法移民者而言，一般的刑罚如监禁或罚款已无法达到阻吓的作用。

他指出，鞭笞早已被列入现有的移民法令中，因而希望法官在量刑时，尤其是对付重犯者，能考虑对他们施以重刑。

“很多人认为鞭笞是很残酷的刑罚，但有部分国家在特定的刑罚上已有强制落实鞭笞的措施，这将能达到阻吓的作用。”

慕斯达法今日是在沙巴联邦行政大厦出席沙巴移民局月度集会及发表演说后，在新闻发布会上这么表示。

他披露，在1959/63年移民法令下，任何雇用超过6名非法移民以上的雇主，将会面对鞭笞刑罚。

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■沙62雇主聘黑工被捕

今年截至昨日（27日）为止，全国共有逾1400名雇用非法移民的雇主被捕，沙巴有62人，他们大部分已被控上庭或已被判刑，甚至有雇主已被判处鞭笞刑罚。

慕斯达法也披露，去年只有1名雇主因雇用非法移民而遭法庭判处鞭笞刑罚，今年则已有多宗类似案件被判处鞭笞刑罚。

他相信，在施以重刑和鞭笞刑罚下，雇主料将不会轻易雇用非法移民，这同样也是民众所期待看见的情况。

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移民局逾万项检查行动

迄今逮47500非法移民

今年截至昨日（27日）为止，移民局已在全国展开多达1万4500项检查行动，检查逾19万名外来移民，逮捕4万7500名非法移民。

在沙巴方面，沙巴移民局共展开1371项检查行动，检查2万7000名外来移民，当中有近4800名非法移民落网。

移民局全国总监拿督斯里慕斯达法今日强调，该局不会对攸关国家主权和保安的事项妥协，会继续在国内乃至沙巴展开检查行动，对付违法移民法令者。

他促请有意要在大马工作的外国移民，应透过合法的途径申请及获取工作准证，而非滥用旅游证件或学生证，假旅游或深造，实则工作。

“我也希望州政府和地方政府能合作，关闭那些进行违法活动的场所，从根源处下手，否则类似违法活动还是继续出现。”

慕斯达法今日是在沙巴联邦行政大厦出席沙巴移民局月度集会及发表演说后，在新闻发布会上向记者这么表示。

在场的包括沙巴移民局总监拿督慕沙苏莱曼及纳闽移民局总监阿沙尼拉查尼。

■加速遣返非法移民

此外，慕斯达法也披露，沙巴今年有逾1万2400人被遣返回国，当中逾9800人为菲律宾人，2355人为印尼人。

至于西马和砂拉越现有共8500名非法移民被扣留在非法移民临时扣留所内。

慕斯达法表示，该局会加速遣返非法移民回国的工作，也希望各国的领事或大使馆能协助，毕竟让他们继续留在扣留所会耗费更多公帑。

他补充，该局也会透过多个方法，包括重新部署人手以及沙巴东部特别保安指挥区和保安部队合作，共同展开执法行动，打击州内的非法移民活动，以解决该局在沙巴人手不足的问题。