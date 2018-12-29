拒捕举枪袭警·苏禄男遭击毙 （拿笃28日讯）拿笃警方今天清晨突击当地一个非法木屋区时，遭到一名苏禄裔歹徒举枪企图射击，幸好警方及时发现而将他击毙。





拿笃警区主任纳斯里（中）展示起获的枪械及巴冷刀。

（拿笃28日讯）拿笃警方今天清晨突击当地一个非法木屋区时，遭到一名苏禄裔歹徒举枪企图射击，幸好警方及时发现而将他击毙。

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警方今早根据公众情报，由拿笃警区主任纳斯里助理总监亲自率领警区刑事调查组警员及特警，于清晨6时前往当地甘榜爪哇。

纳斯里在警署召开新闻发布会时指出，警方抵达后包围目标房子，然后表明身份敲门要屋内人开门，但是屋内人没有反应。

“警察被逼撞破前门冲入屋，嫌犯随即举起手上一把土制长枪指向警察，迫使其中一名特警开枪自保。”

纳斯里指出，特警朝嫌犯开了数枪，当场将他击毙。

警方检查嫌犯的土制长枪时，发现枪膛有一枚12粒弹丸的霰弹，此外，也在屋子里搜获另一枚霰弹。

警方也在嫌犯家中搜出一把75公分长的巴冷刀及刀套。死者并没有身份文件，因此警方还在调查他的背景。

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警方将以刑事法典307（企图谋杀）及枪械法令调查此案。

■查是否与日前逃犯有关

纳斯里说，警方也在调查死者是否与本月23日晚上在当地甘榜布估起获手枪、弹匣及28颗9毫米口径子弹案有关。这宗案件嫌犯发现警察后，摸黑跳海逃走。



