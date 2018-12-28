魏家祥：退出希盟论‧“林吉祥不敢向敦马说明” 马华总会长拿督斯里魏家祥表示，行动党元老林吉祥应该向首相敦马哈迪详细说明“行动党退出希盟论”，但林吉祥显然不敢这么做，却只把矛头对准在野党。

（亚依淡28日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥表示，行动党元老林吉祥应该向首相敦马哈迪详细说明“行动党退出希盟论”，但林吉祥显然不敢这么做，却只把矛头对准在野党。

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魏家祥今日在脸书贴文说，一开始林吉祥声称“如果政府放弃新马来西亚的目标，行动党领袖将毫不迟疑退出政府”。

他指出，当敦马回应媒体时表示“他不知道林吉祥说过甚么”，过后林吉祥便开始强调“他从没说过行动党退出希盟”。

只顾把矛头对准在野党

他表示，敦马贵为首相，无疑是实现林吉祥所宣称的“新马来西亚目标”最关键的人，既然敦马看起来不晓得、不清楚、不理会林吉祥的这番“退出论”，林吉祥是不是更应该向敦马加以解释呢？

“林吉祥显然没有，也不敢这么做，他只顾著继续把矛头对准在野党，而不敢对敦马有一丝一毫的反馈。”

他反问，甚么是林吉祥所谓的“放弃新马来西亚的目标”？

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是不允许承认统考？是《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）U转？是发表“华人富有论”？是玛拉工艺大学照旧获得37亿令吉拨款，而拉曼大学学院的行政拨款被砍至零？林吉祥会进一步说明吗？

“林吉祥一再重炒的一马弊案，我的立场不变，我重申所有犯法者都应该在司法程序下被提控和定罪，我也支持成立皇家委员会调查一马弊案。”

他强调，无论如何，与其一直赖前朝政府，执政党议员林吉祥更应该专注于提升国家的经济及兑现选前承诺。