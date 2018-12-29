直接通往4学校·佳豪镇新路3月通车
直接通往4学校·佳豪镇新路3月通车
（山打根28日讯）佳豪镇通往圣愿小学及附近3所学府的道路工程已完成90％，预计明年3月通车，为家长及学生带来便利。
山打根市议会公共设施小组主任塔仁孙尼、市议员陈锡鸿及谢智安今日连同公共工程局人员前往该地视察。
据了解，有关道路长达600米，耗资150万令吉建造，主要方便佳豪镇居民能在不经过西埔架路的情况下，直接通往当地4所学校。
■等拨款建交通岛
工程负责人费沙表示，有关道路于今年5月动工，已完成90％。目前当局计划在出入口建造交通岛，加上作出申请时有所延误、工程进行时天气不佳等因素，令原本要在11月完工的工程延误至今。
他补充，建造交通岛的申请已获得通过，如无意外，将在款项批出后继续施工，预计明年3月即可通车。
■善牧堂道路辟四车道
另一方面，佳豪镇圣公会善牧堂外目前仍未通车的双向道路，工程局计划各加设多一条道路，成为双向四车道。
工程局负责人贾法指出，上述双向道路在3年前已规划，以解决圣摩尼卡国小外在繁忙时段经常出现的交通阻塞情况。
他说，虽然该道路已在早前获准建造，由IJM公司负责的部分亦已完工，不过工程局仍未获得相关拨款，加上如今IJM公司反馈希望在蓝图上增设及更改道路，因此工程局不得不重新申请拨款。
他表示，若按照现有蓝图，工程局需耗资320万令吉建设，当局预计若不包括等待拨款时间，按照流程最少也要费时3年才能通车。
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