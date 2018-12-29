直接通往4学校·佳豪镇新路3月通车 （山打根28日讯）佳豪镇通往圣愿小学及附近3所学府的道路工程已完成90％，预计明年3月通车，为家长及学生带来便利。





（山打根28日讯）佳豪镇通往圣愿小学及附近3所学府的道路工程已完成90％，预计明年3月通车，为家长及学生带来便利。

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山打根市议会公共设施小组主任塔仁孙尼、市议员陈锡鸿及谢智安今日连同公共工程局人员前往该地视察。

据了解，有关道路长达600米，耗资150万令吉建造，主要方便佳豪镇居民能在不经过西埔架路的情况下，直接通往当地4所学校。

右起为山打根市议会公共设施小组主任塔仁孙尼、市议员陈锡鸿及谢智安等视察佳豪镇通往圣愿小学的道路工程后合影。

■等拨款建交通岛

工程负责人费沙表示，有关道路于今年5月动工，已完成90％。目前当局计划在出入口建造交通岛，加上作出申请时有所延误、工程进行时天气不佳等因素，令原本要在11月完工的工程延误至今。

他补充，建造交通岛的申请已获得通过，如无意外，将在款项批出后继续施工，预计明年3月即可通车。

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■善牧堂道路辟四车道

另一方面，佳豪镇圣公会善牧堂外目前仍未通车的双向道路，工程局计划各加设多一条道路，成为双向四车道。

工程局负责人贾法指出，上述双向道路在3年前已规划，以解决圣摩尼卡国小外在繁忙时段经常出现的交通阻塞情况。

他说，虽然该道路已在早前获准建造，由IJM公司负责的部分亦已完工，不过工程局仍未获得相关拨款，加上如今IJM公司反馈希望在蓝图上增设及更改道路，因此工程局不得不重新申请拨款。

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他表示，若按照现有蓝图，工程局需耗资320万令吉建设，当局预计若不包括等待拨款时间，按照流程最少也要费时3年才能通车。





市议员及工程局人员视察圣公会善牧堂外的道路后合影。