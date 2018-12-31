Vivo携手PUBG Mobile办全国冠军赛．玩家争夺6万令吉奖品 配合新政府欲全面推动电竞运动的努力，vivo马来西亚日前宣布与PUBG Mobile（绝地求生）联合展开PMNC（2018年PUBG Mobile马来西亚全国冠军赛），这也是本地破天荒第一次举办全国冠军赛。

大马首办PUBG Mobile全国冠军赛，玩家争“吃鸡”过肥年！

广告

配合新政府欲全面推动电竞运动的努力，vivo马来西亚日前宣布与PUBG Mobile（绝地求生）联合展开PMNC（2018年PUBG Mobile马来西亚全国冠军赛），这也是本地破天荒第一次举办全国冠军赛。

这次的比赛分批在马来西亚4地，即柔佛、沙巴、砂拉越和吉隆坡分别举行，决赛则会在吉隆坡Sunway Velocity Mall展开。这也让PUBG Mobile马来西亚全国冠军赛成为第一个实现5个预选赛及1场总决赛的电竞比赛。

vivo马来西亚首席执行官徐苗表示，在提升vivo知名度和品牌精神的同时，推动电竞活动能提醒年轻人团队和合作精神的重要性，并为推动国家电竞运动发展尽一份力。

本次的Vivo PMNC以“Squad Up”为主题，推广“One Squad,One Goal”的口号，邀请本地电竞玩家组成一个队伍并完成小队的目标——成为冠军。在短短数日的开放报名之后，就已有至少150个小队（约600人）报名参赛，可见有多受欢迎。

PMNC2018的比赛时间如下：



在5场预选赛脱颖而出的赢家将会在2019年1月26日于吉隆坡Sunway Velocity Mall举办的总决赛中为冠军宝座而战斗。除了参加比赛，你也可以观看精彩的赛事直播。

广告

欲知更多比赛详情，请浏览PUBG Mobile官方网站和Vivo Malaysia的官方Facebook、Instagram、Twitter和Youtube。

PUBG视频：https://we.tl/t-m7csRP21OS / https://www.facebook.com/vivoMalaysia/videos/328354377887120/