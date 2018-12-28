刘德华严重失声·泪流满面终止演唱会 刘德华喉咙发炎唱不下去，台上致歉宣布终止香港演唱会。

刘德华因为严重失声，今晚唱至9时宣布终止演唱会。（大会提供）

（香港28日讯）刘德华今晚继续举行红馆演唱会，太太朱丽倩及女儿刘向蕙也有现身捧场。开场时已经声沙沙的华仔，直到晚上9时才坦言喉咙有问题，坚持再多唱一首后，边唱边流泪，向四周观众鞠躬后，终止演唱会。

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刘德华约晚上9时唱到《如果有一天》时，突然面向观众席上妻女的方向说∶“大家听到我唱歌的声音，也知道我没有好好照顾自己。其实刚才医生也叫我最好不要唱下去，但我真的不舍得，但没有办法，我不想这样，不想大家全晚听着我这声音，所以我唱完这首歌，今晚的演唱会就要停止。事后的工作，我会慢慢交代。我希望尽最大的努力唱完这首歌。只要你们仍想看我，我将来一定再唱给你们听！今天真的唱不到，不好意思！”

声音沙哑的华仔边唱边流泪，之后，他再唱多一首歌，向四面观众多次鞠躬，随即下台。



虽然演唱会被迫终止，但现场歌迷都以华仔的健康为大前题，拍手同意下他的决定。华仔太太朱丽倩及女儿刘向蕙今晚也在场，朱丽倩于华仔宣布终止演出时起身拍手鼓励，但女儿刘向蕙未知是否见到爸爸哭，也扁嘴看似想哭。刘德华下台后，现场广播叫观众保留门票，等待进一步公布安排。