邱立本．西潮冲击中国vs神州内在动力 这是窘困的季节，也是得道多助的时刻。中国在2019年面对的挑战，一环扣一环，惊心动魄，但也展现内在创意与智慧，寻找超越前进的动力。

这是窘困的季节，也是得道多助的时刻。中国在2019年面对的挑战，一环扣一环，惊心动魄，但也展现内在创意与智慧，寻找超越前进的动力。

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从历史的观点来看，一些西方学者研究中国近代的发展，都强调西方冲击下的中国，不断加以回应，形成一条独特的轨迹。从鸦片战争到中共建国，都是中国对西方大军压境的回应。这是美国哈佛大学著名的“中国通”费正清教授（John King Fairbank）的“冲击回应理论”（Impact-ResponseTheory），认为中国近代就是在西潮的冲击下，不断做出各种回应。

但中国的史家就发现另外的路径，指出中国的发展其实自有内部的动力（Inner Dynamics），而不只是靠西潮的冲击。经济史家刘广京就对费正清的论述提出修正，指出内部动力带来的强大作用。

如果说西方是一面镜子，那么中国本来就有自己的文化基因与经济的动力，即使在外力的环伺下，还是会茁壮成长，在西方的视野下不断蜕变。中国内陆的民间社会没有与西方有多少接触，但都有自己的“乡土中国”，也孕育很多的人才，成为日后改变中国的变数。毛泽东、蒋介石都是中国内在民间动力的栋梁，而不是西潮冲击下的浮木。

但不可否认，在当前全球化社会中，国际上的一举一动都和中国关系密切。也许只是亚马逊热带森林的一只蝴蝶翅膀的振动、也许只是中东的一发枪响，都会影响中国命运的轨迹。尤其是今天中国的产业链与全球结合，从美国到第三世界，都是犬牙交错，你中有我，我中有你。

一场中美贸易战，很多招数都是“假动作”，都是选举操作或媒体炒作。特朗普说北京终于让步，将美国汽车输华的关税降低，但其实美国的两大汽车厂福特、通用，早已在中国设厂多年，而利润丰厚，挽救了美国的汽车业。即使美国先进的电动车特斯拉，也在上海设厂，瞄准中国市场，也带来庞大的就业机会。

因而中国基于自己的利益，也一定要坚持开放，不能退守封闭。风雨如晦，鸡鸣不已。恰恰是在巨大的压力下，倒逼中国进一步的开放改革。

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90年代中国准备加入世贸组织的时候，也是面临种种的压力，支持者甚至被扣上卖国贼罪名，但就是在开放的过程中，刺激中国焕发更多的创新力。

创新就是最重要的动力。

中国的市场就是全球创新力的最佳实验场。特别是在人工智能、区块链、云计算方面，中国拥有全球最庞大的“大数据”，可以在医疗、农业、金融等传统行业中出现突破，领先全球，也可以更快在科技产品更新换代，包括当前广受关注的5G。也就是创新的道路上，中国超越西潮冲击的浪花，在本国社会发现成长的最新动力。