在商场博同情称没钱吃饭·4中国男女骗钱被捕 中国籍1男3女在购物广场藉词没钱吃饭企图行骗，结果被人举报，被广场保安员逮捕并交由警方处置。

中国籍1男3女被保安员带到警亭交由警方处置。（图：脸书）

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）中国籍1男3女在购物广场藉词没钱吃饭企图行骗，结果被人举报，被广场保安员逮捕并交由警方处置。

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无论如何，对于这类“骗吃案”，警方无法把他们控上法庭，只能向移民局建议，把他们递解出国，并列入黑名单不许再入境我国。

上述“骗吃案”于昨晚发生在双威金字塔购物广场。

据一名网友Lau Chee Kin在其个人脸书专页贴文说，昨晚他在广场逛街时，2名中国籍女郎上前与他搭讪，声称要找餐馆，并向他求助，表示无钱是否可请她们吃饭。

他说，当两人被拒绝后，即走开去物色其他目标。

他过后跟踪她们，怀疑她们是老千集团成员，并伺机找广场保安员捉人，由于他不敢跟得太近，结果被两人走失了。

他过后到广场一家餐馆吃晚餐，出来时，又遇见她们，今回两人换了衣服，惟同样被他拒绝，事后他躲在柱子后面，以手机偷拍她们，并向广场的资讯柜台投报，他被保安员告知，之前已经有接获两宗类似的投报，保安员正在追查相关4人的踪迹。

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“我向保安员出示手机照片，并与保安员分头去找他们，结果途中一对中国籍男女出现，向我作出同样要求，当我取出手机拍照时，他们即刻以手遮脸。”

他当时揪着该男子的衣服，并要求在场人士召来保安员，惟无人施予援手，他与对方争吵、推撞约15分钟后，其中两人伺机离开，而他也紧跟在后，抵达广场的正门出口后，刚巧遇见保安员拖着之前的两名女郎，终于成功逮捕4人。

保安员事后把4人带到附近的警亭，交予警方处置，在警亭，4名男女不断狡辩他们只是要问路找餐馆，女郎手提H&M名牌手提袋，却向人声称没钱吃饭，根本是企图行骗。

他说，他把此事公诸于社交媒体，是想警戒人们，提防这类手法。

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