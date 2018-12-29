紫盟羽球联赛‧收起2王牌险付代价‧安邦再也苦胜地不佬 安邦再也险些为收起日本天王桃田贤斗以及大马第一女单吴堇溦而付出代价，最终靠混双陈炳顺与赖洁敏以及男单李梓嘉在最后两场力挽狂澜，得以10比9反败为胜，苦胜地不佬市。

李梓嘉在最后一场比赛顶住压力，以直落3局打败沙德斯达兰，助安邦再也拿下致胜分。（紫盟羽联官网照片）

（雪兰莪‧赛城28日讯）安邦再也险些为收起日本天王桃田贤斗以及大马第一女单吴堇溦而付出代价，最终靠混双陈炳顺与赖洁敏以及男单李梓嘉在最后两场力挽狂澜，得以10比9反败为胜，苦胜地不佬市。

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桃田堇溦缺阵

2018/19SS紫盟羽联今日继续展开初赛圈争夺，在首场比赛，此前3战全胜的安邦再也迎战昨日才拿到首胜的地不佬市，结果，收起世界第1男单桃田贤斗以及青奥会及世青赛冠军吴堇溦的安邦再也，陷入苦战，地不佬市正是靠前面两场男女单打建立领先优势。

陈加伟率先登场，他以5比11、11比3、11比8、7比11、6比10不敌中国的叶柄宏，随后女单争夺，印尼籍外援奴鲁再以10比11、10比11、6比11败给中国徐蔚，令安邦再也以2比6落后。

第3场争夺是男双，昨日为地不佬市立功的泰国老将文萨，再次助队拿到胜利，他与搭档皮拉纳以2比11、11比7、11比5、10比11、11比9险胜大马前国手徐家铭与刘隽程，进一步助地不佬市扩大比分至9比4。

炳顺洁敏携梓嘉造逆转

剩下两场争夺，安邦再也的混双陈炳顺与赖洁敏以及男单李梓嘉，都是顶住必须直落3局取胜的压力上场。

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陈炳顺与赖洁敏证明姜是老的辣，虽面对陈蔚元与陈康乐的顽抗，但他们仍以11比8、11比10、11比8直落3局险胜，助安邦再也追至7比9。

最后一场是李梓嘉对阵前国手沙德斯达兰，他以11比5、11比3、11比6胜出，拿下致胜分。

蒲种逆转甲洞

今晚稍后进行的第2场争夺，蒲种联军在0比3落后的情况，上演逆转好戏，以11比8力克甲洞，让后者吞下第2场败仗。

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出任第1男单的吴业振先是0比3不敌林志咏，随后，女单何艳美、男双陈文宏与张御宇以及混双邓俊文与吴柳莹，相继以同样局数3比1打败对手的杨芯宜、卢敬尧与杨博涵以及阿里夫与谢宜茜，助蒲种联军以9比6反超比分。

最后一场男单，李卓耀与宋濬洋战成11比5、10比11、11比8、9比10时，因故退赛，但这不影响蒲种胜出。