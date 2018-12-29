刘德华失声终止个唱·朱丽倩起身拍手鼓励 女儿扁嘴想哭 刘德华在红馆举行一连20场《My Love Andy Lau刘德华World Tour》跨年演唱会，昨晚第14场，刘德华因失声而中途腰斩演唱会，华仔激动流泪向观众道歉。华仔举行这次演唱会可说一波三折，原本2017年举行跨年演出，但去年初拍广告堕马受重伤要时间痊愈，延后演唱会至今年底。

（图：香港明报）

（香港29日讯）刘德华在红馆举行一连20场《My Love Andy Lau刘德华World Tour》跨年演唱会，昨晚第14场，刘德华因失声而中途腰斩演唱会，华仔激动流泪向观众道歉。华仔举行这次演唱会可说一波三折，原本2017年举行跨年演出，但去年初拍广告堕马受重伤要时间痊愈，延后演唱会至今年底。他康复后并勤力练习，相隔8年终于再踏红馆舞台，12月15日演唱会正式揭开序幕。这次演唱会华仔更让太太朱丽倩与女儿刘向蕙公开亮相给他支持，想不到昨晚因失声而要叫停。

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面向妻女方向致歉

昨晚第14场刘德华演唱会，太太朱丽倩及女儿刘向蕙也有现身。开场时已经声沙沙的华仔于晚上9时唱到《如果有一天》时，突然面向观众席上妻女的方向说：“今天想同大家讲，我有点抱歉……”

现场观众大叫加油，华仔说话由哽咽到忍不住爆哭说：“大家听到我唱歌的声音，也知道我没有好好照顾自己。其实刚才医生也叫我最好不要唱下去，但我真的不舍得，但没有办法，我不想这样，不想大家全晚听着我这声音，所以我唱完这首歌，今晚的演唱会就要停止。善后的工作，我会慢慢交代。我希望尽最大的努力唱完这首歌，亦都希望你们陪我一起唱。只要你们仍想看我，我将来一定再唱给你们听！今天真的唱不到，不好意思！”

刘德华妻女昨晚也到场支持演出。（图：香港明报）

他唱最后一句：“你心我心手与手连成一线为你可分忧好朋友”然后在台上双手合十，分别向四边观众鞠躬，随即落台。现场见朱丽倩站起来为老公拍手鼓励，女儿向蕙看到爸爸哭了，她也扁扁嘴想哭。

大会向媒体发声明表示，刘德华因喉咙发炎无法再继续演唱，忍痛宣布取消昨晚演唱会。观众保留昨晚（12月28日）演唱会门票，主办机构将尽快公布有关后续安排及退票事宜。至于今晚演唱会是否如期举行？大会暂未有公布。昨晚往捧场的艺人有舒淇、杨谨华、胡杏儿与老公、任达华与琦琦等。

台北小巨蛋申请不获批

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刘德华申请明年台北小巨蛋演唱会也有阻滞，他原定明年10月在小巨蛋开骚，并以“唱3休1”模式，合计演出8场，连同前后搭建和拆卸舞台，主办单位向小巨蛋申请14天档期，岂料馆方以“期间太长”为由不批出申请。刘德华所属台湾映艺回应：“之前确实依规定向台北小巨蛋申请2019年10月档期，但几周前被通知小巨蛋无法安排，我们会继续申请其他档期，希望能早日在台湾演出。”

郑秀文IG留言鼓励

对于华仔严重失声，红馆演唱会被迫腰斩一事，郑秀文2016举行红馆演唱会期间也经历过声沙走音的苦况，当时她曾说∶“我把歌唱成这样子，好痛苦，可以退钱给大家吗？”

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郑秀文也在Instagram留言鼓励华仔，她说∶“大家都明白你已经尽（尽）全力，把最好的演出呈现，声带出现问题是不能预计的。Mi非常明白在演唱会‘失声’的感受。今天下午还跟你互text message（通讯息），约好明晚来看你演唱会....不过，我想华仔知道，mi跟所有观众一样，你的身体健康最重要，无论你有什么决定，大家都支持你。#大家都支持你 #爱就是最大力量 #加油喔 #mi上次演唱会也严重失声所以很明白这感受 #我是过来人我懂”。