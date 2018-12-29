郑毅昌．心结未解到族群和解 从巫裔男子辱骂超市华裔啤酒推销员的事件，到消防及拯救人员阿迪的惨案，以及本田华裔员工发表对亡者阿迪的不敬言论，随后本田公司马上道歉调查后开除其员工。这些事件的共同点是族群之间的紧张关系。族群显然是马来西亚一向的治国首要大挑战。

希盟政府接管联邦和大多数州政府后，发生了把极端民族主义奉为圭臬的伊斯兰党和巫统主催的反消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）大集会。巫统主席扎希直指ICERD为马来亚联合邦2.0版（Malayan Union2.0）。他声称马来族群再次回到了1946年英殖民政府企图通过建立马来亚联合邦维持马来亚英属殖民地的身份，马来民族的主导权最终将分崩离析。迷思狭隘民族主义的右派马来群众深信不疑。独立六十多年后，这个诡异诠释居然还在新马来西亚发酵中。

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从巫裔男子辱骂超市华裔啤酒推销员的事件，到消防及拯救人员阿迪的惨案，以及本田华裔员工发表对亡者阿迪的不敬言论，随后本田公司马上道歉调查后开除其员工。这些事件的共同点是族群之间的紧张关系。族群显然是马来西亚一向的治国首要大挑战。

不论是在马来族群或华族之间，我们都建立类似千层糕的围墙，以致猜疑和误解的闸门无法打开。每个族群都有强烈的围城心态。由于受到这种心态的支配，对于友族的接近和交流都抱着一定程度的敌意，或质疑。无可否认，马来西亚个别族群都牢牢的被这样的模式困扰着。

这些族群之间的心结是如何建构的？也许，探索这些族群的刻板印象和偏见的历史背景可为我们提供答案。唯有面对这些冰封三尺，非一日之寒的历史心结，才可以催生族群间的和解。

19世纪，英殖民地时代，宗祖国最忌的就是马来亚半岛族群团结，团结的英属马来亚群众会直接威胁到大英帝国的经济利益。英殖民政府建立了后来对个族群施加分而治之的政治模式，这种政治模式延伸到经济领域。基于此，英殖民政府成功阻止了马来族群的买办和贸易群（Saudagar）在东南亚个群岛的贸易活动，同时胁迫马来民族接受殖民政府的劳工分配政策成为农夫和渔夫。马来贸易活动被英殖民垄断后接下来是要马来民族归顺殖民者。

当然没有人愿意和殖民者合作，最后英殖民者把不愿归顺英殖民经济制度的马来民族抗议者诠释为“懒惰”。

另外，英殖民者则把华族描绘成对英殖民政府经济发展有功而不反抗英殖民政府的苦力。关于马来族懒惰的传说可以由已故赛胡先阿拉达斯教授解构英殖民经济，族群与权力的“怠惰原住民的迷思”（The Myth of the Lazy Native）经典文献里看到最精准的解析。

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1941年日本皇军入侵马来亚可是花了很大的心思对马来族群做出马来文版本的政治文宣，二战初期，大日本帝国政府推出“大东亚共荣圈”文宣蒙骗马来群众，一般激进的马来组织误以为日本发动二战会解放被西方殖民的马来群岛。日治期间，一些狂热的马来组织成员被吸纳为日治马来亚的公务员。当然在日治后期，马来群众已经看穿日军的骗局，并且组织反抗力量。日军大举屠杀和肃清马来亚华族，但为了获取马来族群的支持，却以怀柔政策另眼相待。日军的所为，导致两个族群互相猜疑。由华族武装起来的抗日军在天皇对皇军下达终战诏书的那天开始算起，为期两个星期联军还没重返控制局面，在当时马来亚的权力真空下，马共处决了与日本皇军合作的华族，这一幕对马来民族来说是人心惶惶的可怕印象，深怕哪一天自己也将成为审判的对象。（必须说明的一点是，二战期间的日军政权由于支持波斯（Subhas Chandra Bose1897–1945）在印度的抗英独立斗争，本地的印裔族群对于马来亚的沦陷并不如华裔“激动”）。

1948年马来半岛英殖民政府的冷战和紧急状态，马来亚华族大多不被接纳为公务员，英殖民政府的战略需求就是防备马共分子渗透殖民政府体制。明显的，马来亚华族的忠诚度被英国殖民政府质疑。独立建国后，对付马共的冷战思维依然挥之不去。在这种冷战的政治环境下，仍旧延续运用英殖民政府以马来族群为招募对象的方式，对抗马共而牺牲的乡土民防队以及后来的马来西亚国军都是由马来族和少数的非土著组成。结果，毫无意识的，在安全事务上，一种马来人公务员牺牲，而与之抗衡的马共分子多为非马来人的对立角色的刻板印象与焉成形。

由是观之，按我们的记忆分类，从殖民者的族群分离政治，二战的族群对立，到紧急状态华巫对马来亚的忠诚度质疑皆是围城心态的营养剂。英殖民政府的挑拨离间，二战日本的入侵，紧急状态，还没探讨独立建国后到509前国阵延续了族群分而治的政治论述都已经点出许多马来西亚半岛族群间冰封太多的心结。要打开这些心结，首先政府需要与个别族群交流，探讨成立一个族群和解与和平委员会。这个委员会的运作应该通过文化机构（个别媒介语的传媒、非营利团体、图书馆、出版社、公立和私立大学）不断的鼓励个别族群由下至上的对话才可以找到让心结解开的各种方案。这个委员会也应当建议政府推动草拟族群和解与和平法案了。