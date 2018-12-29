黄婉玮．“台独化”下的台湾困境 台湾的权力结构在政党轮替后就一直处于变动期，民进党的施政比过去更艰难，从年金改革到劳动法修改，在社会各阶层间已成为多面攻击的“夹心饼按”，以致最近的“九合一选举”出现民进党惨败，国民党大胜的结果。

台湾的权力结构在政党轮替后就一直处于变动期，民进党的施政比过去更艰难，从年金改革到劳动法修改，在社会各阶层间已成为多面攻击的“夹心饼按”，以致最近的“九合一选举”出现民进党惨败，国民党大胜的结果。

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民进党上台后，台湾的民生经济依然存在困境，外交方面在短短两年内丢失5个邦交国。正因如此，国民党和民进党的“信徒”更加沉浸于选举利益，让社会突显为两极的蓝与绿。由于蓝绿势力长期恶斗，社会对此早已进入倦怠期，因而在蓝与绿之外有所谓的“白”势力崛起。

在民进党执政之前的台湾，国际空间就已在不断的缩小，但民进党上台后仍坚持台独路线，并试图以台独为大国博弈的筹码以扩大国际的空间，只有让台湾的生存空间愈来愈小，因为明显的，中共看待不是国民党执政的台湾时更无所顾虑。

民进党在第一次执政时曾以“四不一没有”承诺维持两岸关系的现状，但后来的8年还是通过各种“正名”的行动实践“去中国化”的台湾。到了蔡英文“挂帅”的民进党再次上台执政后，也曾宣布维持两岸关系的现状，当时的各界都相信蔡英文与马英九有共同之处，但两年的时间也验证了蔡英文的政策更加“台独化”。

然而，时代已经不同，现今的民进党政府不但一直在台湾媒体的监督内，同时也在承受大陆电视媒体的关注。大陆的媒体为了评论性节目更有说服力，热衷于邀请台湾知名大学的教授和“名嘴”作为“座上宾”，让大陆的观众从台湾人的视角了解民进党政府的“荒诞”和“失败”。通过大陆媒体了解台湾时政的民众都日渐对民进党政府产生负面的印象，认为民进党只有“狭窄的政治格局”和“台独化”的手段，在评论员渲染性的批判下，观众感觉“台湾的政局乱像已经病入膏肓”。

台湾岛内的媒体在自由资本市场的运作下，亲中或亲独的大财团收购媒体并发挥传媒经济的作用，使台湾的电视媒体在“各说各话”之中更有蓝绿之分，但近年也出现了亲共的红色立场，充份的体现了台湾人有自由的政治意志，无可否认，受到亲中与亲共的压力之下，也驱使民进党唯有更“台独化”，而国民党也越来越向中国大陆的立场靠拢，甚至在批判民进党的时候，跟共产党有同气连枝之势，尤其在看待民进党的经济改革和外交战略方面，亲中评论员的看法几乎接近大陆学者的两岸观点。

中国大陆与台湾的差距其实不在于政体为民主或非民主，而在于两岸的地理环境、天然资源、人口及人力资源等方面的不对等，故不论国民党抑或民进党执政，台湾与其他的东亚国家一样都不可能完全不依赖大陆的经济体。大陆的中共政府在冷战结束后逐渐站稳国际舞台，经济崛起后受到越来越多的认可，两岸关系是大陆海外关系中的旁支，而对台湾而言，一切发展政治、经济、外交的政策和措施都受到两岸关系的局限。