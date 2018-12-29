黄振威．这山望着那山高 希盟没有在下议院获得三分之二的优势，但这是当今民主的一个新规则，因为选民讨厌看到一个一面倒的强大政府。

无论土著团结党的领导人如何试图为巫统的叛徒辩护，它仍然听起来毫无说服力和空洞。

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更让人难以置信的是，曾经对这些政治青蛙感到不满的希望联盟领袖——他们都曾经是受害者——还试图改变他们的立场，推翻他们长期坚持的原则，并倒向支持这种行为。

是的，政治是数字游戏。我们大多数人并不天真，我们理解希盟需要壮大自己，但即使是这样，希盟政府并非处在倒台的危机中。

它没有在下议院获得三分之二的优势，但这是当今民主的一个新规则，因为选民讨厌看到一个一面倒的强大政府。

希盟政府已经能够轻松地组建联邦政府，而不必与任何少数政党达成协议，因为它拥有舒适的多数议席。

因此，选民如今可能会认为跳槽也是民主进程的一部份——人们可以自由加入他们喜欢的任何政党。这也意味着党领袖可以自由地接受或拒绝任何党员的申请。

土团党说，在民主的实践中“我们不需要拒绝任何希望加入希盟的政党，因为他们（前巫统领袖）不会加入土团党，因为有些人会加入沙巴民族复兴党、或者也许是公正党、诚信党或行动党。”

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如果是另一种方式，希盟成员党的国会议员要跳槽至国阵或伊斯兰党，那么这个原则是值得怀疑的。相反，他们将被指责为叛徒、违背信任和诚信，当然，还会被标签为青蛙，这样的言论将随着报道迅速扩散。

毫无疑问，像慕斯达法这样的国会议员，凭藉其无可挑剔的记录，部长的经验和诚信，是希盟的宝石。然而，其他的人就未必了，我指的是那些即将跳槽的人，或至少，是希望跳槽的人。

土团党副主席慕克力解释说，问题不在增加土团党的人数，但这很难说服大多数的大马人。

目前，有17名国会议员已经脱离巫统，导致该党的国会议员人数从54人剧减至37人。这已成定局，而且预计有更多人仿效。

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公正党拥有最多的国会议席，即50席位，其次是拥有42席的行动党。土团党已经接受一些国会议员，其席位也从13席增加到16席。

讽刺的是，现在是拥有最少席位的成员党的领袖出任政府最高职位首相。

但是说实话——没有敦马哈迪，希盟会否赢得大选仍然是个争论的焦点。

敦马是把其他成员党结合在一起的人，他非常自信的做到了。

在历史性选举的6个月后，他仍然是最受欢迎的政治人物，这是一项无人能及的壮举。

我们这些被他领导了22年的人可以保证敦马已经变得更受欢迎，而且肯定比以前更加强大。

厌倦了大马无休无止的政治动作，许多大马人希望他尽可能长时间领导这个国家，尽管他们心底知道，这是一项艰巨的任务。

他的继任者必须是有能力把希盟政府联合起来的人。

他一再声明将把位子移交给拿督斯里安华，然而，大家都不仅猜测和质疑，后者是否能够顺利接任。

仍然有不少阴谋论，引发大家的怀疑和想像。那些拥有个人议程的人，声称自己获得精英的强大支持，显然希望他们的主人继续永远掌权，或者希望他们自己也能够登上宝座。

敦马和安华都需要对这群人提高警惕，因为他们可能是有害的。

两人都是老派政治人物。敦马在担任首相22年后退休并离开政治舞台，安华被判3项罪名并监禁了11年。

自他们辉煌的岁月以来，世界已经发生了变化。敦马似乎仍然希望重启一些计划，包括耗资巨额的国家汽车计划，而全世界都想要减少道路上的汽车数量。横跨大马和新加坡的弯桥计划也还堵在那里。

我们又回到与新加坡争吵的日子，就像坏了的录影带一直停留在“暂停”键，而VHS和VCR录影机早已消失。我们也回到了向东学习政策——实际上就是，向日本学习。

日本人拥有良好的公民文化，诚实、清洁和有秩序，这是我们必须效仿的，但现实是中国的经济已经超越了日本，以及许多其他国家。

世界已经改变了——如同漫威超级英雄电影的开场白所说的那样。

同样的，安华也必须迎头赶上，因为与他拥有良好关系的世界级领袖，要么已经退休，要么已经被选民赶下台。

大马本身也已经改变了，新一代的领袖和选民已经冒出头来，那些人从未认识过这些领袖，直到大选和安华释放后才开始认识。

旧公式，特别是政治公式，很难以消化。青蛙文化肯定一点都不酷。

这些政治戏码阻碍了我们前进——持续违反承诺，以及突然转弯的政策。

他们承诺会给大马人一个新大马，拥有新的政治文化，以及新的生活方式，但旧的不良方式正在逐渐回到我们的视线，并让我们想要的改革脱轨。

“政治伦理”，这是新领袖在担任反对党时经常使用的术语，已经让位给“妥协的政治协商”，当然还包括一些甜头在内。

2018年即将结束，今年带给大马人尝到了希望、清新的空气和乐观的前景，我们希望明年，我们将能够一起面对未来的巨大挑战。

这将是一个充满经济挑战的12个月，其间还会出现让人厌恶的动荡。因此，大马最不需要的就是无休止和无意义的政治。我们已经受够了这些滑稽的戏码。所以，2019年，请大家系好安全带！