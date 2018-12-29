许俊杰．猎巫同志 岁末最后一周，泰国有2则新闻成为全球焦点，创下”亚洲第一”纪录：一是该国议会通过药用大麻使用合法化法案，成为亚洲首个全面合法使用和研究药用大麻的国家，二是该国内阁初步批准了“同性伴侣法”，让该国的同性伴侣受到法律保护，享有伴侣权益。

岁末最后一周，泰国有2则新闻成为全球焦点，创下”亚洲第一”纪录：一是该国议会通过药用大麻使用合法化法案，成为亚洲首个全面合法使用和研究药用大麻的国家，二是该国内阁初步批准了“同性伴侣法”，让该国的同性伴侣受到法律保护，享有伴侣权益。

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泰国跟大马的关系非常密切，站在吉兰丹、玻璃市等马泰边境，一跨步就到泰国领土。过去，大马政府也曾以“检讨毒品定义，减少监狱囚犯人数”为由，一度传出将药用大麻合法化的意愿，但却遭到政府及民间反毒机构强烈反对，指一旦将毒品如大麻以药用名义合法化，恐怕会造成另一种毒品泛滥，毕竟人性无法抗拒毒品，任谁都无法驾驭毒品。

如今，泰国抢先大马宣布将药用大麻合法化，后再宣布批准同婚，接下来将交由国家立法议会最终审批，届时同性情侣就能在泰国登记结婚，享有基本的夫妻权益。虽然权益范围仍然受限，与异性夫妻不尽相同，然而同婚合法化的实际利益大于象征意义，全球各国落实同婚合法化的国家与地区，都让合法的同志伴侣享有法律保护的权益，包括签署医疗同意书、享有伴侣在税务上的计算法、拥有财产及继承遗产、领养或代孕子女、置办丧礼等，彰显的是婚姻平权，绝不只是让一对同样性别的人，为了一时的爱意而冲动的领取结婚证书。

每当提起同婚和婚姻平权课题，其中的“家庭观念”及“情欲”是经常被挑起的课题。在泰国朝向落实同婚合法化的新闻后，2名仅穿着内裤，在车子内亲热的男子，被一群人拉出车内殴打的短片流传开来。必须强调的是，在公众场合行为不检，确实是犯法行为，无论车里是一对同性或异性，毕竟车子停放在公共场合，若在车内行为不检，自然可交由执法者来处理。

纠众来恐吓犯法者，甚至拍片上传社交平台，这是什么心态？把自己当警察和法官了？是不是以后只要自以为是正义的，替天行道的事，就可以无视执法单位与法律存在，直接干脆动用私刑？

对同志的猎巫，这里从来不缺少，从政治人物到平民百姓，尤其是发生重大事件时，同志群体及其行为一直都被猎巫者妖魔化。印尼苏拉威西发生强烈地震引发海啸，罹难者超过2000人，国会反对党领袖阿末扎希把罪名归咎同志在那里办活动，“触怒真主引发地震海啸”，结果被骂歧视同志；2名马来女性因企图在车内发生性行为，被伊斯兰法庭判处6下鞭刑；跨性别者更是频频传出被殴打、强奸、甚至蓄意杀害的事多不胜数；海外艺人因本身性倾向，或公开支持同性权益而被取消来马演出准证，或者在申请过程被诸多刁难，时有所闻。

和仇恨一样，民众对同志的歧视，无所不在，对同志的歧视被豢养成仇视，逐渐壮大，日夜摧毁着人们仅存的一线希望，政治人物乐此不彼，从仇恨机制中获利。他们说，大马法律禁止同志群体宣扬生活方式，但扬言不歧视、逼害与虐待职场上及生活里的同志群体；他们主张为同志群体办改造营，更对外公布“成绩”。

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当新加坡推出第一份反对一切形式种族歧视国际公约（ICERD）工作报告书时，当印尼大力肃贪看见成效，民主进程稳健时，当泰国即将成为亚洲首个同婚合法化的国度时，这里依然发生一单又一单的，针对同志的暴力事件，已经成了仇恨犯罪，加上其它社会存在的仇恨意识、日益高涨的种族调调、都拿弱势的同志群体当泄愤对象，心情不好了就猎巫同志，上街游行批斗一番，痛打一顿，十足的红卫兵。

我不袒护在车内、在公共场合有猥亵行为的人，但我看到的是针对同志行为的猎巫与打压行为越来越放任，或许这是政治官员的默许，或许这是个人莫名其妙的自卑感作祟，更或许是人性潜藏的暴力性格，正好找到一个宣泄的出口，今天同志可以成为被歧视、被痛打甚至被杀害的对象，只要这股歪风不被制止，只要有人为这样的罪行鼓掌叫好，以及有议程的媒体做“辨识男女同志特征”猎巫式报道，更多形式的歧视与暴力行为将接踵而来，到时又怪前朝政府吗？

我们有更重要的事情需要去处理，真正该制止的，是放任不理摧毁女孩一生的童婚、是娈童者以童婚之名来施暴儿童的罪行、是被仇恨意识驾驭而为所欲为的暴民，这些才是真正危害社会的人。同志，怎样危害你了？