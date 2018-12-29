阿兹敏柔大臣下月赴新‧商第三大桥课题 柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安说，他将在明年1月12日，与经济部长拿督斯里阿兹敏一同到新加坡，与该国政府官员商讨各项课题，包括马新第三大桥。

（布城28日讯）柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安说，他将在明年1月12日，与经济部长拿督斯里阿兹敏一同到新加坡，与该国政府官员商讨各项课题，包括马新第三大桥。

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狮城：未接获建议书不过，新加坡外交部发表文告指出，新加坡尚未接获任何来自马来西亚政府的马新第三通道官方建议书。

奥斯曼今日在出席土团党大会前召开的特别最高理事会议后对记者说，马新两国官员届时将讨论各种课题，包括柔佛州政府或将在明年兴建马新第三大桥。

奥斯曼较早前在受访时指出，他已经同柔佛苏丹依布拉欣商讨，并决定在明年落实第三大桥计划。至于是否由政府或私人企业负责兴建，则还在研究中。

他说，第三大桥地点将落在边佳兰，或附近一带，但由于一旦公布具体地点，将造成当地产业价格波动，因此暂时不公布具体地点。

狮城：新山港口边界课题

“依特区部长会议无权讨论”

新加坡外交部的文告则指出，马新依斯干达特区部长级联合委员会会议无权讨论新山港口边界的课题。

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该部发言人指出，上述委员会是马新两国检讨依斯干达特区经济合作进展的制度化双边平台，委员会将于明年1月召开会议。