警方领养计划奏效‧2甘榜罪案“归零” 随着亚庇警方今年“领养”加雅岛2个甘榜令当地的犯罪及毒品记录大大下降至“零”，警方在研究明年“领养”住宅区，以进一步降低犯罪率，让民众住得更安心。

亚庇警方研究派警官领养一些犯罪率高甘榜及住宅区，以降低州首府犯罪率。

（亚庇28日讯）随着亚庇警方今年“领养”加雅岛2个甘榜令当地的犯罪及毒品记录大大下降至“零”，警方在研究明年“领养”住宅区，以进一步降低犯罪率，让民众住得更安心。

广告

亚庇警区主任哈比比指出，虽然住宅区的犯罪率比一些甘榜低，但是，警方也在研究如何进一步降低犯罪率。

“住宅区与甘榜的罪案不同，一般住宅区发出的罪案多数是破屋偷窃，甘榜方面即包括吸毒及偷窃等。”

哈比比是今日出席亚庇警区常月集会之后，向记者说，虽然警方专注在打击罪案，特別是毒品案，但是，警方也会研究打击住宅区常发生的破屋偷窃罪案。

他说，明年亚庇警方已鉴定领养多10个甘榜，其中包括甘榜新布兰及甘榜亚逸。

“亚庇区共有132个注册或非法木屋区，警方需要研究及鉴定，以便对症下药。”

他透露，警方领养方式包括委派警官及警员，频密接触当地居民，多沟通，聆听他们的问题，与当地居民办活动，共同打击罪案。

广告

■犯罪率下降6.5%

哈比比透露，亚庇警方在今年首11个月的犯罪率比去年同期下降6.5%。

他说，破案率高达66.3%（938宗），当中265起案件已提控上庭。

■达迈烧车纯属意外

广告

亚庇警区主任哈比比助理总监证实，本月18日晚上在达迈商业区停车场发生的5辆汽车著火事件属意外。

“一般火患都是由消拯局展开调查，根据消拯局的调查报告，汽车著火事件不是纵火，是意外，完全没有涉及任何刑事，因此警方不需要开档调查。”

哈比比今天出席亚庇警署常月集会之后，受记者询问达迈烧车调查结果时，发表上述言论。

上周二晚上8时30分，达迈商业区停车场发生5辆轿车著火。

消拯员赶到现场极力灭火下，於晚上9时控制了火势，不幸中大幸，火患没有造成任何人命伤亡。