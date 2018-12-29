拉温登．维修文化——大马破烂特征 我们很多人都善于维护我们的车子和照顾我们的孩子。可悲的是，这不适用于我们的公共设施，如道路、桥梁、公园、垃圾桶、水供、廉价组屋、购物商场、泳池和餐厅。这个国家的几乎所有建筑物都看起来极其让人沮丧。布城和大使路的政府建筑物可能高高耸立，但其楼梯、电梯、厕所和垃圾管理室的状况让人感到羞耻，这些地方都是破破烂烂的且几乎没有任何维修。

当我们购买一辆车时，我们会被温馨提醒说进行首1000公里保养的重要性，其次是5000公里，1万公里，随后就是每1万公里。这是确保我们的汽车得到很好的保养，以避免在旅途中出现任何问题。同样地，当婴儿出生时，婴儿必须接受几次注射和疫苗接种，才能确保他们获得安全与保障的生活。这两个简单的例子都显示维修的重要性。

广告

我们很多人都善于维护我们的车子和照顾我们的孩子。可悲的是，这不适用于我们的公共设施，如道路、桥梁、公园、垃圾桶、水供、廉价组屋、购物商场、泳池和餐厅。这个国家的几乎所有建筑物都看起来极其让人沮丧。布城和大使路的政府建筑物可能高高耸立，但其楼梯、电梯、厕所和垃圾管理室的状况让人感到羞耻，这些地方都是破破烂烂的且几乎没有任何维修。

你可以去任何公共公园，甚至是双峰塔旁边美丽的KLCC公园，你会对其得到的维护感到震惊——在垂死的树上吊着没有修剪得枯枝和枯萎的树叶、肮脏的池、布满垃圾的地面、满溢的垃圾桶——那么可耻的景象就在吉隆坡的市中心。

市拉央、蕉赖、巴生、甲洞、和孟沙等地的廉价组屋，是一个可怕的景点。组屋自落成以来从未重新粉刷。垃圾处理场充斥着废弃的床褥和沙发。

有异味的电梯和坏了的灯引导着人们走过暗淡的走廊。地面上堆满了猫粪和垃圾，以及碎玻璃和没有维修的窗户；没有割的草、肮脏的水沟和没有盖上的水道；空气中弥漫着来自坏掉的厕所的刺鼻气味。随处停放的汽车和摩哆车，让驾驶者难以把车驶进停车场。小贩在各个角落随意开档，有些甚至无法营业或被废弃。通往组屋的道路都是坑洞，对居住在这里的人们来说，这是另一个日常的障碍。

任何地方的游乐场也是我们低维护标准的另一个指标。我们非常重视儿童的福利和安全，但他们只能玩着肮脏、生锈或破损的秋千、跷跷板和滑梯。过长的草；不仅邀请蛇，还邀请着蚊子和其他昆虫。游乐场周围的栏杆，要么坏了要么就失踪了。

虽然我们将所有没有获得维修的问题归咎于官员的渎职行为，但我认为公共和私人界都充斥着同样一个基本的问题。由于缺乏规划或没有建筑物成本加上10%的维修费，因此缺乏资金成了关键原因。

广告

我多么希望吉隆坡国际机场的A、B和C停车场的电梯能够正常运作，我多么希望停车场附近的厕所能够获得维修以为机场的客户提供服务。房屋及地方政府部必须抓紧落实法令，强制所有廉价组屋和地方当局拨出10%的建筑成本，并在必要时进行维护工作。地方当局，尤其是巴生市议会、士拉央市议会、和乌鲁冷岳县议会，必须认真寻找解决方法以改善廉价组屋的维修、垃圾处理、地面坑洞、除草、流浪狗、淹水和水沟清洁等问题。

你可以去布城的一些政府大楼，他们在那里打造了喷泉或迷你瀑布。

有一半的时间它并没有运作，让它看起来病恹恹。想像一下，花了钱打造的喷泉但却没有发挥作用。

如果大马想成为一个顶尖的国家，我们必须从最小的事情开始做起。我们必须确保公共厕所的清洁，无论其是在哪个建筑物或场所。甚至连膜拜场所的厕所都必须得到维护，而不是像如今这般任由其处在难堪的情况。我们必须确保道路没有垃圾和坑洞。我们的廉价组屋必须干净整洁。我们的餐厅和饮食中心必须清洁有序。我们的联邦高速公路看起来也很凄凉、可怜和可怕，因为高速公路被广告商的广告牌给污染了，就好像没有人去监督他们，因为公共工程局的人忙到没有时间去调查。

广告

上周，我注意到从梳邦机场到巴生的出口处有个非法垃圾场。非法垃圾场就靠近钟楼。我打电话给沙阿南市政局、梳邦再也市议会、和公共工程局来弄清楚情况。但沙阿南市政局和八打灵再也市政局都说这不属于他们的管辖范围。公共工程局完全没有给我回应。最终，我的好友，任职于八打灵再也市政厅固体废料管理及公共清洁组主任李立贤先生自愿帮忙，并由八打灵市政厅工程局付费。这对我国的形象来说是很糟的，我们有一个繁忙的梳邦机场，为我们带来了数千名游客。

我们不能对维护有一种懒惰的心态。维护不仅对汽车至关重要，对像大马这样的发展中国家同样重要。如果我们忽视维护在我国的重要性，我们将继续发臭、破败、腐烂、并最终消失。