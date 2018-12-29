林瑞源．2019年，期望有好政治 2018年进入尾声，2019年即将到来，人们在兴奋的高峰滑下，新的一年还能寄望政治为国家带来正面的改变吗？

2018年5月9日，国阵政府垮台让民众充满激情及兴奋。现在激情消失了，取而代之的是迷茫，因为期望越大失望越大。

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2018年进入尾声，2019年即将到来，人们在兴奋的高峰滑下，新的一年还能寄望政治为国家带来正面的改变吗？

其实，只是人们把政治人物想像得太好，他们本质上并没有改变。敦马哈迪以前推崇国产车，现在也一样，以前不赞同地方选举，目前也是如此；伊斯兰党以前反对穆斯林庆祝圣诞节，现在也是一样。

他们继续操弄种族政治及恐惧伎俩，比如伊党主席哈迪阿旺指出，若恢复地方选举，华裔将主导吉隆坡、怡保、槟城、芙蓉和新山的大城市，酒精和赌博就会合法化。

右翼分子也和前朝时期一样嚣张，例如大马马来人阵线（JMM）主席阿兹旺丁恫言将号召马来人攻击警局。有这样的政治和社会领袖，政治如何进步？

总结来说，509大选换了政府，只是启动了改革列车，但过后因为政治人物保守的观念、怯懦及太多顾忌，造成列车行驶缓慢，甚至是转变了方向或停顿。

选民支持希盟是希望建立一个平等、自由及民主的新马来西亚，但这样的梦想日益遥远，因为在碰触“新马来西亚理念”时，很多希盟领袖退缩了。

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所以，给予保护及特权的经济政策保持不变，童婚及性少数群体（LGBT）等课题没有进展，政府不会签署消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD），承认统考文凭还要再等。

这还是旧马来西亚，如何吸引旅居海外的大马专才回国效力？

原本希盟承诺打造一个透明、平等及民主的领导团队，但敦马不受驾驭，让新政府慢慢变成“一个人说了算”的政权，这和国阵时期没有多大的差别，所以人们的热情慢慢冷却了。

希盟政府只满足于打贪、提控贪污的巫统领袖，以及落实一些体制改革，却没有制定新政策、提出新论述，让人看不清希盟的方向。

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发生兴都庙骚乱事件确实不幸，但这不能成为让警方援引煽动法令、2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）以及通讯及多媒体法令进行调查的理由。希盟已经承诺废除及检讨这些法令，言而无信，是对政府信誉的最大打击。

记得在大选后，希盟非常强调公正，要公平对待反对党，比如柔州务大臣奥斯曼沙比安表明不会给予反对党议员拨款，马上引起同僚的反对，但是现在却以堂而皇之的理由压制反对党。

希盟上台没有前朝的宗教乱象，比如马六甲葡萄牙村耶稣雕像不再有争议，不过一样不可避免有政治乱象。土团党接受巫统议员的加入、希盟成员党互相攻击，让努鲁依莎厌倦无止境的权力斗争，辞去公正党所有党职。

与此同时，政治也是大染缸，举个例子，土青团团长赛沙迪在参选之前，为了国家，放弃英国牛津大学提供的6万英镑奖学金，成为年轻人的偶像，但他最近的言行出现争议，已经不再有高人气。

土团党接受政治青蛙，计划在最短的时间内让势力膨胀；该党只着眼于眼前利益，又如何能够在代表大会上专注于改善国家的议程？

新一年的挑战非常多，特别是国家经济没有复苏，世界经济却很可能衰退。大马雇主联合会已经表明，许多雇主被迫在明年终止雇佣新员工，希盟必须先搞好政治，才能心无旁骛的振兴经济。

只有政治好，才能促使领袖尊重民意、兑现大选承诺、落实改革议程；只有政治好，才能有好的政策，经济才会好；也只有“好政治”，才能无所畏惧的抗拒种族和宗教极端，而不是频频U转。

希盟必须在新的一年让政治回到初衷、正本清源，才有资格谈改革与振兴。