马汉顺：百日新政承诺未兑现‧“林吉祥须向自己道歉” 马华署理总会长拿督马汉顺说，行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥不用向马华总会长拿督斯里魏家祥道歉，但必须向以前的林吉祥道歉！

（吉隆坡28日讯）马华署理总会长拿督马汉顺说，行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥不用向马华总会长拿督斯里魏家祥道歉，但必须向以前的林吉祥道歉！

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马汉顺发表文告说，509前，林吉祥和行动党不断的向人民保证，一旦希盟执政，一旦行动党入驻布城，所有国阵和马华做不到的，他和行动党领袖们的新马来西亚将在100天内落实。

承认统考、制度化拨款华小、废除大道、稳定油价等等都是希盟和行动党做出的承诺，但是现在却没有一个能够落实，更甚的是希盟执政7个多月以来丢弃竞选承诺如卫生纸、政策频频U转，大力推动土著议程、违背马来西亚全民精神，这种表现早已乖离“新马来西亚”目标，但林吉祥还敢发出豪言，希盟一旦新马来西亚的目标被抛弃，行动党会毫不犹豫地离开执政联盟。这就是为甚么他必须向以前的自己道歉。

“林吉祥，请回到正题，面对现实，不要再无事呻吟的不断找马华来出气，做点有意义的事，完成自己的已经承诺的事。”