慕尤丁：土团要公平共享繁荣‧拟新土著议程政策

（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）土著团结党总裁丹斯里慕尤丁宣布，他将向希盟领导层及政府建议落实新土著议程政策，此政策将注重在创造平等成果，而不是提供平等机会，因为达到平等成果的平等机会不是公平的政策。

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将建议希盟政府落实

他强调，新土著议程政策的概念是公平共享繁荣。

“举个例子，如果你有10令吉，你的朋友有100令吉，你们两个获得一样的机会从你们各自所拥有的金钱中赚取10%的利润，结果是，你获得1令吉的利润，你的朋友获得10令吉。”

“即便你们拥有赚取100%利润的机会也是一样，你的收入将会增加20令吉，你的朋友则是200令吉，这是因为你一开始的收入低；因此，如果我们集中于给予平等机会而不是平等成果，久而久之，你和朋友的财富差距将会持续扩大。”

确保马来人及土著全面进步

他今晚为土团党青年团及妇女组代表大会致开幕词时说，土团党将会落实一个能的的确确让马来人及土著全面进步的新土著议程政策。

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“我会带上希盟党主席理事会作出建议，以便这个新土著议程政策能成为希盟的核心政策，并获得内阁同意成为国家议程来实行。”

慕尤丁指出，马来人在经济成就上还是落后的，因此需要落实新土著议程政策，以便他们能在国家的繁荣下公平受惠。

“政府将努力从提高他们的家庭收入与个人收入、储蓄及资产拥有，还有在创业及事业成功方面来加强他们的经济成就。”

慕尤丁（中）为土团党妇女组及青年团代表大会主持开幕，左为土团党青年团长赛沙迪，右为妇女组主席丽娜哈伦。赛沙迪日前骑摩哆车摔倒，脸上贴了一块胶布，慕尤丁致词时也帮解释“可惜了赛沙迪的一张帅脸，他从摩哆上摔倒”。

盼土著经济成就与他族同等

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慕尤丁表示，可鉴定这个新土著议程政策是否成功有5项指标，包括在控制生活费及通膨率，全面提高人民购买力；减少种族、阶层及州属之间的贫富差距、增加新科技及高收入领域的土著员工，还有让土著中小企业的参与度更全面，并增加对国民总收入的贡献，以及减少外劳、失业率及不充份就业的情况。

“我们要土著的经济成就与其他种族同等，因此这个土著议程政策不会只是专注于解决土著的贫困问题，也要振兴土著中产阶级及专业人士，培育更多有竞争力并能与站上国际舞台的土著企业及商人。”

“这才能让一个能为国家创造新财富、附加价值及更多高收入就业机会的土著工业及商业阶级存在。”

他强调，要让土著议程成功，希盟政府要实行的重要措施是革新及强化土著议程领导单位（TERAJU）及土著经济理事会（MEB）等机构，而人民信托局、创业集团商业基金（TEKUN）、国家企业家机构（PUNB）、大马策略信托基金会（AIM）及土著发展单位（UPB）也需要有新作风，落实良好施政及打击贪污与行政纰漏。

慕尤丁说，政府必须鉴定真正需要帮助的土著商人及企业集团，因此他认为需成立土著商业大数据，来鉴定、简化及支持真正符合资格的土著商人，尤其是投入新科技的年轻企业家及创业公司。