凯鲁丁：不应享皇室豁免权‧“柔王储应弃王位从政” 他今日在脸书发文表示，如果东姑依斯迈认为自己擅长政治，喜欢发表政治言论与声明，他会谦虚地推荐王储放弃王冠，全职进入政治舞台！

（雪兰莪‧八打灵再也28日讯）诚信党党员凯鲁丁促请直言不讳的柔佛王储东姑依斯迈放弃王位，全职参与政治。

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他今日在脸书发文表示，如果东姑依斯迈认为自己擅长政治，喜欢发表政治言论与声明，他会谦虚地推荐王储放弃王冠，全职进入政治舞台！

他认为，东姑依斯迈理应跟随其他王室成员的步伐，放弃王位步入政治，如巫统的东姑拉沙里和东姑阿兹兰。

另一方面，凯鲁丁说，东姑依斯迈不该躲在皇室豁免权的后面，以保护自己免受公众的批评。

“普通公民可能回应或不同意东姑依斯迈的政治言论而面临法律诉讼，因为宪法和法律保护王储的尊严，不受任何草根人民的批判言论。”

他强调，如果王储继续发表政治言论与声明，他非常担心人民很快就会对王室失去尊重。

东姑依斯迈经常在社交媒体表达他对当地政客的不满，而他曾针对土团发言人和首相敦马哈迪发表不满，也在本月28日针对青年体育部长赛沙迪的祝贺发出讽刺的言论。