涉诽谤朝圣基金局案‧拉菲兹申请重检讨控状 公正党前班登区国会议员拉菲兹将委托律师致函给总检察署，以申请重检讨有关他涉嫌诽谤朝圣基金局案件的控状。

拉菲兹（中）与新受委的代表律师尤努斯（右）步出法庭。（图：马新社）

（吉隆坡28日讯）公正党前班登区国会议员拉菲兹将委托律师致函给总检察署，以申请重检讨有关他涉嫌诽谤朝圣基金局案件的控状。

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也是公正党前副主席的拉菲兹的代表律师尤努斯今日在案件过堂时，这么透露。

尤努斯表示，他是在本月18日受委为拉菲兹的代表律师，取代已成为通讯部长的哥宾星。

定1月28日 胥视总检署决定

他表示，其当事人已指示他在明年1月4日致函给总检察署。法庭定在明年1月28日确定总检察署的决定，如果被拒绝，法庭将定在明年2月27至28日让被告进行自辩。

推事庭是于今年9月25日宣判拉菲兹被控两年前在脸书刑事诽谤朝圣基金局表面罪名成立，须出庭自辩。ac

推事乌慕查鲁在裁决时说，控方自去年8月22日传召了3名证人，在聆听及检阅证人的供词及全面考量后，她认为控方成功举证，证明被告表罪成立。

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当时法庭择订11月27至29日一连三天，让被告进行自辩。

控状指拉菲兹于2016年2月18日早上9时，在位于吉隆坡敦拉萨路的朝圣基金局大楼第18楼，在其个人脸书张贴一则文章网址，标题为“朝圣基金局2009年至2015年的财务分析”，而文章内容可破坏朝圣基金局的名誉，抵触刑事法典第500条文（刑事毁谤）。

若罪成，可面对监禁最高2年或罚款，或两者兼施。