王鸿俊不忿隆市政厅獲获29亿‧沙50亿总拨款哪夠？ （亚庇28日讯）沙巴人民复兴党副主席拿督王鸿俊对于吉隆坡市政厅获得2019年联邦拨款高达28.9亿令吉感到错愕，同时对于联邦政府只拨款50亿令吉给沙巴感到不解。

王鸿俊吁联邦增加对沙拨款

（亚庇28日讯）沙巴人民复兴党副主席拿督王鸿俊对于吉隆坡市政厅获得2019年联邦拨款高达28.9亿令吉感到错愕，同时对于联邦政府只拨款50亿令吉给沙巴感到不解。

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他指出，一个隆市政厅就拨款近30亿令吉，意味着联邦政府是有能力给沙巴更多拨款进行发展项目。

他重申，整个沙巴只获得50亿令吉的联邦拨款，根本不足够用来推进本州全面发展，

■州发展不应被忽略

王鸿俊也是州农业及食品工业部长。他发表文告说，亚庇国际机场全国三大繁忙国际机场之一，旅游业也是沙巴其中主要经济命脉，亚庇市乃至整个州的发展不应该被联邦政府忽略。

他说，联邦政府拨款予沙巴及隆市政厅形成非常强烈的对比，因此他促请联邦政府拨给本州更多的款项，避免重演前朝政府时期沙巴被联邦政府漠视的情景。

“沙巴贡献不少稅收予联邦，加上沙巴与砂拉越及马来亚是平等伙伴，必须获得公平待遇。”

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他说，希盟入主布城后是还原1963年建国契约最佳时机，让沙巴真正脱离旧朝掌控，在经济和发展上享有自主权。

王鸿俊促联邦政府给予亚庇市政厅足够拨款落实已经制定发展工程。

他说，亚庇市民也和吉隆坡市民一样面对交通严重阻塞、住宅维修、排水沟及道路维修等问题，因此联邦政府应对亚庇市政厅一视同仁。

■追加拨款或归还税收

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王鸿俊建议，联邦政府追加拨款或是归还40%稅收都可以解决沙巴发展因为拨款不足而落后西马的困境。

他说，沙巴人民对希盟政府抱有很高的期望，希望联邦政府公平待遇的施政方针，这包括把沙巴纳入国家发展大蓝图。