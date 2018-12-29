SEDAR发动签名请愿‧要求制定反跳槽法 马来西亚友好和民诉组织（SEDAR）主席纳兹林说，该组织发动反跳槽法和拨款公平分配请愿书，要求国会和各州立法议会制定或修订相关法律，遏制议员相互跳槽。

尹丹（左起）、林翠霞、纳兹林、苏巴、欧利维亚及余仕荣举起请愿书，呼吁大家踊跃支持。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）马来西亚友好和民诉组织（SEDAR）主席纳兹林说，该组织发动反跳槽法和拨款公平分配请愿书，要求国会和各州立法议会制定或修订相关法律，遏制议员相互跳槽。

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他今日在马华大厦召开新闻发布会表示，从上届大选至今已有7个月，人民已厌倦政府的政治把戏，而反对党因拨款不公又忙着跳槽至执政党，那谁来为人民谋福祉？

他说，人民对政府效率、物价高涨、经济等问题感到不满，期许通过这个请愿书让人民发表心声予政府和国会议员知道。

未获国会议员回应

“我们已经通过电邮，电话联络等方式，把反跳槽法和拨款公平分配请愿书传递给200多名国会议员，但至今还未收到回应。

“或许他们没有看见电邮，或者官员没有传给他们看，或者他们尚在度假。”

“我们会在明年1月中旬透露哪些议员已对此做出回应。”

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询及身为非政府组织，选择在马华大厦召开此次新闻发布会的原因，他回应，马华对此请愿书表示认同，因而借出场地，而他们也欢迎任何组织对此的支持与合作。

该组织副主席林翠霞说，由于线上请愿书没法与民众进行互动和传达资讯，因此也会通过线下活动，让更多民众了解与参与。

放眼20万人线上签署

她认为，有许多民众不晓得拨款不公的事情，为此通过请愿书等系列活动提升人们的相关醒觉，促使所有人都能获得公平对待。

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该组织署理主席苏巴表示，反对党目前处于弱势，希望他们能团结势强。

此请愿书从2018年12月22日正式发起，到明年6月结束，以期能获得20万人线上签署和1万人线下签署，然后再把请愿书提呈至国会。

目前线上请愿书签署有856人，线下有2000人进行签署。

该请愿书表示，当选议员若退党或遭党辞退，成为独立人士或跳槽他党，就必须要腾出议席，进行重新选举，因为许多选民基于其政党来投票给他或她的。

“为此，联邦宪法第48（6）条文阐明任何辞职的国会议员，在辞职生效5年内将失去竞选资格的内容需要进行修改，以让上述议员有资格立即竞选。”

该请愿书也要求所有当选人民代议士，无论是来自执政党还是反对党，都有权获得相同数额的拨款，以在各选区实施各自的项目。

出席者包括马来西亚友好和民诉组织副主席欧利维亚、委员余仕荣、尹丹等人。