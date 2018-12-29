杨幂离婚后首次公开亮相：“我会好好走下去！”·女粉丝暖送抱打气 杨幂和刘恺威于冬至当天发表离婚声明，二人的女儿小糯米由他们共同抚养，消息震撼娱乐圈。

（图：微博）

（中国．成都29日讯）杨幂和刘恺威于冬至当天发表离婚声明，二人的女儿小糯米由他们共同抚养，消息震撼娱乐圈。

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时隔多日，杨幂终于现身，昨日出席成都大学举行中国电视好演员奖表彰盛典，亦是她离婚后首次公开亮相，不过杨幂没有走红地毯，而是直入会场。

期间杨幂在后台等候上台时，被网民野生捕获，片中见她细心聆听工作人员的讲解，当杨幂上台时，她笑容满面向现场人士挥手，相当亲民，期间杨幂突然遭到眼镜男摸头，令她有些尴尬。

据了解，杨幂当晚同时获得“优秀演员奖”和“绿宝石女演员”2项大奖，致词时说：“谢谢把这个殊荣给我，刚刚在台下也见到了非常多的前辈，一路走来也得到了非常多的帮助。好演员是我一个非常大特别确定的目标，所以今天拿到这个殊荣我很开心，好演员的路很长，我会慢慢地好好地走下去。”

其后一名女粉丝为她颁发“绿组优秀演员”奖时，轻搂杨幂，疑似为她打气。

（图：微博）

杨幂离婚后首现身成都领奖，她致词时指：“我会慢慢地好好地走下去。”（图：微博）

女粉丝给杨幂爱的抱抱，疑似为对方打气。