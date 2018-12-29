密谋推动身分证计划‧哈芝芝：没这回事 （亚庇28日讯）沙巴巫统前主席拿督哈芝芝诺严正声明，他和其他沙巴巫统前领袖，绝无涉及任何危害沙巴利益的计划。

哈芝芝：绝不出卖沙人利益。

（亚庇28日讯）沙巴巫统前主席拿督哈芝芝诺严正声明，他和其他沙巴巫统前领袖，绝无涉及任何危害沙巴利益的计划。

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哈芝芝今日在文告中说，两家网媒（sabahpost）及（borneochanel）声称得到一封“密函”，发现他正和前沙巴巫统领袖、土团党及首相敦马密谋，意图在沙巴再次推动身份证计划。

据sabahpost及borneochanel所上载的“密函”，包括哈芝芝在内，还有土团党全国副主席丹斯里阿都拉昔等人在信内簽署，表示同意在2020年，推动“沙巴身份证计划5.0”。

该密函指出，沙巴身份证计划”从1.0至4.0成功巩固了巫统在沙巴的地位，因此希望通过5.0，以同样手法巩固土团党在沙巴的地位。

■哈芝芝：绝不出卖沙巴人利益

哈芝芝对上述“指控”否认到底。他强调，他和沙巴巫统前领袖，无论如何，都不会出卖沙巴人的利益。

“这些都是无中生有！有人要试图毁坏我的名声，以及我作为苏拉曼区州议员的表现。”

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“我们会为沙巴人民而战，确保沙巴在我国的利益受保障！”

他表示，已著手调查上述两家网媒的不实报导，并通过律师对它们采取法律行动。

他促请网友不要散播不实消息，以免造成对他人的伤害。