兽医局：防中国猪肉产品入境‧加强海空运检疫控制 我国已透过马来西亚检疫及检验服务局（MAQIS）加强海空航运入口的检疫控制，防止来自中国的猪肉和猪类产品进入大马。

（布城28日讯）我国已透过马来西亚检疫及检验服务局（MAQIS）加强海空航运入口的检疫控制，防止来自中国的猪肉和猪类产品进入大马。

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加强对养猪场管制检查

大马兽医服务局（DVS）今日发表文告指出，他们会加强对大马现有养猪场的管制和检查，并劝告养猪场业者提升农场的生物安全和采取防范措施。

文告说，中国爆发非洲猪瘟疫情后，已禁止游客携带动物产品入境，同时建议访中游客不要参观农场。

“自11月12日起，我国只允许进口经过杀菌过程的罐装猪肉制品，这些产品已进行高热和高压处理；不被允许进口的猪肉制品则包括香肠、切片猪肉、熏火腿和猪肉酶。”

该局表示，非洲猪瘟已蔓延到中国多个省份，疫情让人担忧。

该局说，在台湾高雄机场和泰北清莱机场，有游客携带中国猪肉香肠入境，并被检测到含有猪瘟病毒。

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“日本、台湾、韩国和泰国都加强隔离检疫控制行动，泰国也禁止猪肉和猪肉产品进口。”

文告说，非洲猪瘟病毒能在猪生肉、醃肉和残渣中长久生存，在连续20分钟处于摄氏60度仍可存活1个小时，若在摄氏25至37度下可存活1个星期，而在摄氏4度或冰冻的情况下则可生活数年。

另外，非洲猪瘟仅会感染猪只，不会感染人类。