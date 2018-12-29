游客行李加强检查‧台湾吁勿带肉类入境 2019年即将到来，非洲猪瘟疫情未有平息。台湾趁元旦4天长假期，台南市动保处今日呼吁民众及农民避免前往非洲猪瘟疫区国家，返台时也切勿违规携带肉类产品入境。新加坡、马来西亚也宣布禁止猪肉产品入口，严防非洲猪瘟疫情。

（台湾‧台北28日讯）2019年即将到来，非洲猪瘟疫情未有平息。台湾趁元旦4天长假期，台南市动保处今日呼吁民众及农民避免前往非洲猪瘟疫区国家，返台时也切勿违规携带肉类产品入境。新加坡、马来西亚也宣布禁止猪肉产品入口，严防非洲猪瘟疫情。

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台南市动保处表示，为防范非洲猪瘟疫情入侵，防检局与关务署针对入境游客的行李一律加强检查，游客违规从近3年非洲猪瘟疫区携带猪肉及猪肉制品入境者，已提高罚款准则，第一次处以20万元新台币（下同；约2万8000令吉），第二次100万元（约14万令吉）罚款。

台南市动保处副处长庄惟超表示，为阻绝非洲猪瘟借由厨余传播的风险，台南市政府联合稽查小组已完成该市73户厨余养猪场检查，其中7户没有厨余蒸煮设备，已辅导改用饲料，厨余养猪户也要求依照标准作业程序，蒸煮中心温度要达摄氏90度以上、连续加热1小时，以及注意厨余来源等。

马来西亚今日宣布，加强措施禁止中国、波兰、俄罗斯、匈牙利、摩尔多瓦、乌克兰等6个国家的猪肉产品进口，禁止入口的猪肉产品包括生猪、冷冻猪肉、罐头、猪肉片、烟燻火腿等。

大马农业及农基工业部副部长沈志勤表示，当局扩大禁令是因为韩国及其他国家发现猪肉加工产品也带有非洲猪瘟病毒。

新加坡农粮局昨日发出通知，因福建省南平市延平区发生非洲猪瘟疫情，即日起对福建省的猪肉及其产品的进口实施临时限制，但加工猪肉制品符合世界动物卫生组织（OIE）关于非洲猪瘟病毒灭活的指导原则的前提下，仍可继续出口到新加坡。为方便猪肉制品清关，相关产品需呈上兽医健康认证书。