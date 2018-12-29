Monster就业指数：11月跌12%‧银行金融保险业减招聘 随着银行、金融服务和保险业的招聘情况不景，财务和会计业的需求，也在所有职业类别中出现最大幅度下跌，比去年同期低了10%，这也是该领域的需求，连续第9个月出现下滑。

（吉隆坡28日讯）根据最新的Monster就业指数（Monster EmploymentIndex），银行、金融服务和保险业（BFSI）的线上招聘活动，自2018年1月起就不断下滑，而今年11月的线上招聘活动再次出现双位数负成长，比去年同期下跌了12%。

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随着银行、金融服务和保险业的招聘情况不景，财务和会计业的需求，也在所有职业类别中出现最大幅度下跌，比去年同期低了10%，这也是该领域的需求，连续第9个月出现下滑。

马整体线上招聘连降9个月

指数显示，大马整体的线上招聘活动，同样也出现连续9个月的下滑，今年11月的线上招聘活动比2017年同时期也显示下跌。

资讯工艺、通讯或互联网服务供应商、商业流程外包／资讯工艺关联服务领域（BPO/ITES），以及石油和天然气领域的线上招聘活动，是Monster就业指数所观察的9个行业当中，唯一取得成长行业“比去年同时期分别上扬了28%和16%。若以过去6个月比较，两者成长分别是35%和16%。”

客服专业人员6%增幅最大

Monster就业指数今日发表文告指出，客户服务专业人员在今年11月取得最大成长，比去年同期增长了6%，排在第二位的是软件、硬件与通讯专业人员，成长率为3%。

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销售和业务发展专业人员的需求，也连续9个月出现双位数下跌，今年11月的需求比去年同期下滑了10%。