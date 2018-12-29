纳吉贴林冠英4年前“骂路费”‧讥希盟采国阵政策 前首相拿督斯里纳吉今日讥讽希盟政府沿用国阵的政策，通过赔偿大道来冻结调涨过路费。

纳吉在其脸书张贴财政部长林冠英4年前谴责国阵政府的文告，并以红字将国阵改为希盟来揶揄希盟。

（吉隆坡28日讯）前首相拿督斯里纳吉今日讥讽希盟政府沿用国阵的政策，通过赔偿大道来冻结调涨过路费。

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纳吉在其脸书张贴财政部长林冠英4年前谴责国阵政府的文告，并以红字将国阵改为希盟，将当年国阵政府赔偿的4亿令吉，改为10亿令吉来揶揄希盟。

纳吉所引述的是志期2014年2月6日的林冠英所发布的文告，后者批评国阵政府只是改变语调，通过赔偿大道公司4亿来冻结调涨过路费1年。

林冠英在文告中指出，大道公司非但未亏损，还可从4亿的赔偿中赚取盈利，他批评这并非解决问题之道，因为4亿令吉最终由人民负担。

纳吉今日将林冠英当年的文告做了5处修正，悉数奉还林冠英。

纳吉说，大马大多数的大道特许合约，尤其是被指有偏差的合约都是前任首相所颁授。

他说，南北大道收费站、槟城大桥和新巴生河流域大道在他担任财长10期间，不曾涨价。

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过去9年被行动党骂

“在过去9年来，我们都必须赔偿来冻结调涨过路费，而每次都被行动党责骂，并指责我只为了让大道朋党公司致富。”

他在2015年杪因为批准过路费在2016年调涨而被被骂，他去年也因为赔偿22亿令吉来废除柔佛、雪兰莪和吉打州的4个收费站而被痛骂。

他说，行动党每年都要责骂，今天希盟却赔偿来冻结调涨过路费而骄傲，更有趣的是，财长是来自行动党，一个每年都骂他的政党。

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“今天，我们看到希盟政府作出很多的U转，，而且‘剪贴’很多他们曾经批评和责骂的国际政策。”

所以，他也剪贴财长过去的文告，来回应他的宣布。

他嘲讽希盟惯常U转，但却劝告勿转得太急，免得变成V-turn。

民政：希盟领袖当官后失忆

另一方面，针对林冠英日前宣布冻结2019年全国高速大道过路费涨价一事，民政党总秘书麦嘉强感谢希盟政府“王恩浩荡”，提早给人民一张空头支票充当新年贺礼。

他发表文告说，希盟领袖在当官后似乎都已经不约而同的患上“失忆症”，以前被他们骂的一文不值的事，如今却拿来有样学样，然后还自诩是在帮助人民，打救众生一样。

“林冠英在宣布冻结2019年全国大道起价时，也一并宣布政府必须为此赔偿近10亿令吉给大道公司。我要提醒林冠英，他在2010年10月19日，曾发表声明批评当时的国阵政府靠赔偿大道公司来换取大道不起价的做法将令联邦政府的债务及债息费用增加到不健康的水平。”

他质问，林冠英当年曾指赔钱阻止大道调涨过路费对人民是没有意义的，这项观点在当上财长后是否仍一致？还是已经换了位置后连脑袋也一起换了？

他也说，民主行动党的经济奇才潘俭伟，当年曾经通过其精密无比计算，算出政府收购大道只需要不超过250亿令吉，如今行动党当上政府，而自己也当上的权倾朝野的财政部长林冠英的政治秘书，为何却不向财长进言，完成收购大道的鸿图伟业，好让行动党能够名垂千古，百世流芳？