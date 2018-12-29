教总吁教部采统一做法‧让2类华小公平享资源 “目前政府资助学校只能获得每月最高5000令吉拨款，在拨款不足以支付水电费的情况下，就必须自行解决有关费用，不能享有和政府学校同等的福利。”

（雪兰莪‧八打灵再也28日讯）教总乐见教育部日前顺利完成政府在2018年财政预算案中，给予政府资助华小及国民型中学拨款的发放，同时也呼吁教育部采取统一做法，让政府资助学校与政府学校公平享有国家教育资源。

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教总今日发文告指出，政府学校和政府资助学校都是国家教育体系的一环，因此教育部应给予所有学校平等待遇，包括让政府通过“中央付款制”全额支付所有学校的水电费，而不只是惠及政府学校。

“目前政府资助学校只能获得每月最高5000令吉拨款，在拨款不足以支付水电费的情况下，就必须自行解决有关费用，不能享有和政府学校同等的福利。”

教总也说，财政预算案每年给予华小作为提升及维修学校的特别拨款只惠及属于政府资助学校的华小，而属于政府学校的华小则不能提出申请。

“根据教育部的统计数据，在全国1298所华小当中，属于政府学校的华小有415所。这些华小在没有得到政府足够的拨款下，必须自行筹款进行维修及其他硬体建设的工作。

“因此，教总吁请副教长张念群给予关注，让属于政府学校组别的华小也能享有拨款，以确保华小的健全发展。”

盼增加华小独中华中拨款

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针对教育部日前透过电子转账的方式，完成发放2018年财政预算案给予政府资助华小的5000万令吉，以及国民型中学的1500万令吉特别拨款，并公布所有学校所分配到数额，教总表示欢迎，并给予肯定。

“这不但使拨款的程序更为顺畅，让学校同步得到拨款，同时也彰显教育部发放拨款的透明化。

“教总也希望教育部往后能增加华小、华文独中和国民型中学的拨款，同时尽早发放，让各校在最快时间内进行维修和提升校内设施。”

教总也吁请学校董事部善用拨款，以改善学校的软硬体设备，让学生和教师拥有更加安全和舒适的环境。